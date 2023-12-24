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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:41

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Яму после ремонта трубы просят засыпать жители Актау

С жалобой обратились жители дома №5 во 2 микрорайоне.

Фото жителей дома №5 во 2 микрорайоне
По словам жителей, перед их домом №5 еще 10 дней назад проводили ремонт трубопровода. Специалисты раскопали яму, заварили трубу, но яму так и не засыпали.

Яму после ремонта трубы просят засыпать жители Актау


- Яма стоит открытая. Должным образом не оградили. Двор перегорожен. Мы обращались в обслуживающую компанию, но там нам сказали, что ничем помочь не могут, - говорят жители дома №5.


Здесь же, перед домом неподалеку от ямы, по словам жильцов, летом провалилась земля. Там была замечена протечка трубы. Люди своими силами засыпают место песком, но земля проседает дальше. Они просят обратить внимание коммунальщиков и на эту проблему.

Яму после ремонта трубы просят засыпать жители Актау


В ГКП «КЖСА» сообщили, что произошел порыв трубопровода питьевой воды. Работы по благоустройству будут проведены в понедельник, 25 декабря.




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