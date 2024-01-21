Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.04 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 349

Мусорный тупик: чиновники прокомментировали видео из Жанаозена

Многомиллионные долги, как заверили чиновники, стали причиной образования мусорной свалки вдоль общежития в Жанаозене.

Кадр видео
В редакцию Lada.kz прислали видеозапись, где показана куча мусора у общежития, находящегося в пятиэтажном доме №23А во 2 микрорайоне Жанаозена. Рядом с этим домом располагается Мангистауский индустриально-технический колледж имени Оразмаганбет Турмаганбетулы.

Комментарий по данной проблеме предоставил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ акимата Жанаозена Адилет Сами. Он пояснил, что в данном общежитии находятся представители социально уязвимых слоев населения.

- Конкурс по определению поставщика услуг по вывозу мусора проводится ежегодно. На данный момент за чистоту отвечает компания «Азат». Проблема в том, что сами жильцы не оплачивают услуги за электричество, за воду и за вывоз мусора. У них скопились долги за коммунальные услуги на сумму свыше 30 миллионов тенге. Несмотря на это, им предоставили контейнеры для мусора, но жильцы сами выбрасывают мусор с балконов, - заявил Адилет Сами.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • zloyfil
 glu-info (Посетители) Сегодня, 13:27
Не царское это дело мусор в контейнер относить. С балкона выбросил, а там пусть убирают.
Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха.
Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
Когда еще Булгаков это написал.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика