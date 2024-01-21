Мусорный тупик: чиновники прокомментировали видео из Жанаозена

- Конкурс по определению поставщика услуг по вывозу мусора проводится ежегодно. На данный момент за чистоту отвечает компания «Азат». Проблема в том, что сами жильцы не оплачивают услуги за электричество, за воду и за вывоз мусора. У них скопились долги за коммунальные услуги на сумму свыше 30 миллионов тенге. Несмотря на это, им предоставили контейнеры для мусора, но жильцы сами выбрасывают мусор с балконов, - заявил Адилет Сами.

В редакцию Lada.kz прислали видеозапись, где показана куча мусора у общежития, находящегося в пятиэтажном доме №23А во 2 микрорайоне Жанаозена. Рядом с этим домом располагается Мангистауский индустриально-технический колледж имени Оразмаганбет Турмаганбетулы.Комментарий по данной проблеме предоставил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ акимата Жанаозена Адилет Сами. Он пояснил, что в данном общежитии находятся представители социально уязвимых слоев населения.