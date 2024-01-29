Акимат: в Актау дороги засыпали смесью песка и соли

Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» 28 и 29 января на ночном дежурстве и утром в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда очистили дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.В данных работах были задействованы: ответственный мастер, семь дорожных рабочих, четыре водителя, два автомобиля-пескоразбрасывателя, один автопогрузчик и «Газель».Смесью из 24,60 м3 песка и 12,30 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:- автодорога №3, ТД «Ардагер» (спуск);- автомобильная дорога №12;- 27 микрорайон, ТЦ «Байтерек» (круговая);- автомобильная дорога № 24 возле ЖК «Green plaza» и ЖК «Инара»;- 14 микрорайон, возле развлекательного центра «Адмирал»;- автомобильная дорога №22, таможня-университет им.Ш. Есенова;- автомобильная дорога № 29, Центр крови;- перекресток автодороги №18;- автомобильная дорога № 24, триумфальная арка (круговая) - гипермаркет «Дина» – «Ассамблея»;- автомобильная дорога №27, желтый рынок;- автомобильная дорога №10А, дом 1 в 4 микрорайоне, дом 1в 5 микрорайоне;- пересечение автомобильных дорог №18 и №33;- пересечение автомобильных дорог №18 и №21;- перекресток автомобильных дорог №18 и №27.По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог смесью песка и соли в запасе имеется 281,50 м3 песка и 22,60 тонн соли.Кроме того, более 200 сотрудников учреждения «Акжол+К» были задействованы в работе по засыпке песком и солью внутри микрорайонных дорог. Сотрудниками подрядной организации проводятся работы по засыпке 4 тонн песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.