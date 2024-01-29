Акимат: в Актау дороги засыпали смесью песка и соли

Фото пресс-службы акимата Актау
Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» 28 и 29 января на ночном дежурстве и утром в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда очистили дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.
В данных работах были задействованы: ответственный мастер, семь дорожных рабочих, четыре водителя, два автомобиля-пескоразбрасывателя, один автопогрузчик и «Газель».
Смесью из 24,60 м3 песка и 12,30 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:
- автодорога №3, ТД «Ардагер» (спуск);
- автомобильная дорога №12;
- 27 микрорайон, ТЦ «Байтерек» (круговая);
- автомобильная дорога № 24 возле ЖК «Green plaza» и ЖК «Инара»;
- 14 микрорайон, возле развлекательного центра «Адмирал»;
- автомобильная дорога №22, таможня-университет им.Ш. Есенова;
- автомобильная дорога № 29, Центр крови;
- перекресток автодороги №18;
- автомобильная дорога № 24, триумфальная арка (круговая) - гипермаркет «Дина» – «Ассамблея»;
- автомобильная дорога №27, желтый рынок;
- автомобильная дорога №10А, дом 1 в 4 микрорайоне, дом 1в 5 микрорайоне;
- пересечение автомобильных дорог №18 и №33;
- пересечение автомобильных дорог №18 и №21;
- перекресток автомобильных дорог №18 и №27.
По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог смесью песка и соли в запасе имеется 281,50 м3 песка и 22,60 тонн соли.
Кроме того, более 200 сотрудников учреждения «Акжол+К» были задействованы в работе по засыпке песком и солью внутри микрорайонных дорог. Сотрудниками подрядной организации проводятся работы по засыпке 4 тонн песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.
В данных работах были задействованы: ответственный мастер, семь дорожных рабочих, четыре водителя, два автомобиля-пескоразбрасывателя, один автопогрузчик и «Газель».
Смесью из 24,60 м3 песка и 12,30 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:
- автодорога №3, ТД «Ардагер» (спуск);
- автомобильная дорога №12;
- 27 микрорайон, ТЦ «Байтерек» (круговая);
- автомобильная дорога № 24 возле ЖК «Green plaza» и ЖК «Инара»;
- 14 микрорайон, возле развлекательного центра «Адмирал»;
- автомобильная дорога №22, таможня-университет им.Ш. Есенова;
- автомобильная дорога № 29, Центр крови;
- перекресток автодороги №18;
- автомобильная дорога № 24, триумфальная арка (круговая) - гипермаркет «Дина» – «Ассамблея»;
- автомобильная дорога №27, желтый рынок;
- автомобильная дорога №10А, дом 1 в 4 микрорайоне, дом 1в 5 микрорайоне;
- пересечение автомобильных дорог №18 и №33;
- пересечение автомобильных дорог №18 и №21;
- перекресток автомобильных дорог №18 и №27.
По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог смесью песка и соли в запасе имеется 281,50 м3 песка и 22,60 тонн соли.
Кроме того, более 200 сотрудников учреждения «Акжол+К» были задействованы в работе по засыпке песком и солью внутри микрорайонных дорог. Сотрудниками подрядной организации проводятся работы по засыпке 4 тонн песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.
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