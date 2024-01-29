Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 487.7 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 229

Акимат: в Актау дороги засыпали смесью песка и соли

Дороги и пешеходные дорожки в Актау ночью и утром были засыпаны смесью, состоящей из 24,60 м3 песка и 12,30 тонн соли, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» 28 и 29 января на ночном дежурстве и утром в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда очистили дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.

Акимат: в Актау дороги засыпали смесью песка и соли


В данных работах были задействованы: ответственный мастер, семь дорожных рабочих, четыре водителя, два автомобиля-пескоразбрасывателя, один автопогрузчик и «Газель».

Смесью из 24,60 м3 песка и 12,30 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:

- автодорога №3, ТД «Ардагер» (спуск);
- автомобильная дорога №12;
- 27 микрорайон, ТЦ «Байтерек» (круговая);
- автомобильная дорога № 24 возле ЖК «Green plaza» и ЖК «Инара»;
- 14 микрорайон, возле развлекательного центра «Адмирал»;
- автомобильная дорога №22, таможня-университет им.Ш. Есенова;
- автомобильная дорога № 29, Центр крови;
- перекресток автодороги №18;
- автомобильная дорога № 24, триумфальная арка (круговая) - гипермаркет «Дина» – «Ассамблея»;
- автомобильная дорога №27, желтый рынок;
- автомобильная дорога №10А, дом 1 в 4 микрорайоне, дом 1в 5 микрорайоне;
- пересечение автомобильных дорог №18 и №33;
- пересечение автомобильных дорог №18 и №21;
- перекресток автомобильных дорог №18 и №27.

Акимат: в Актау дороги засыпали смесью песка и соли


По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог смесью песка и соли в запасе имеется 281,50 м3 песка и 22,60 тонн соли.

Кроме того, более 200 сотрудников учреждения «Акжол+К» были задействованы в работе по засыпке песком и солью внутри микрорайонных дорог. Сотрудниками подрядной организации проводятся работы по засыпке 4 тонн песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика