Жильцы бьют тревогу: лестница в доме № 57 в 4 микрорайоне Актау просела из-за интенсивного образования пара в подвале

- Уже две недели идёт пар в подвале. Начальник КСП «ЖЭК-4» в курсе, но ничего не предпринял. Из-за его небрежного отношения произошел тот негативный эпизод, который мы сейчас испытываем - лестница просела. Он своевременно не отреагировал на наши жалобы. Можно же было найти причину, почему и откуда происходит испарение, - жалуются жители дома.

- Причину мы нашли и установили, что идет утечка в наружной теплосети ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Как только проблемы в их теплосети будут устранены и процесс испарения прекратится, мы сможем приступить к восстановительным работам лестницы. Эта лестница не представляет угрозы для безопасности горожан, - сказал Рысбек Мергенов.



- После проведения экспертизы мы сможем сообщить, будет ли данный дом признан аварийным, - отметили в отделе жилищной инспекции.

В течение последних двух недель, как утверждают жители, в подвале их дома регулярно происходит образование пара. По их словам, они многократно обращались в обслуживающую коммунальную компанию, однако проблема так и не была устранена. В результате этого произошло проседание грунта под лестницей на первом этаже.Директор обслуживающей организации КСП ««ЖЭК-4» Рысбек Мергенов рассказал, что испарение в подвале дома №57 в 4 микрорайоне появилось из-за неисправностей в наружных сетях ГКП «Каспий жылу, су арнасы», которые проходят рядом с данным домом.В Актауском городском отделе жилищной инспекции сообщили, что в настоящее время проводится конкурс на проведение экспертизы данного дома на предмет определения его аварийности.