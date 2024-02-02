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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 256

Жильцы бьют тревогу: лестница в доме № 57 в 4 микрорайоне Актау просела из-за интенсивного образования пара в подвале

Жильцы дома №57 в 4 микрорайоне обратились с жалобой в редакцию Lada.kz, утверждая, что из-за высокой концентрации пара в подвале произошел провал лестницы на первом этаже. Ситуацию прокомментировали директор обслуживающей организации КСП «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов и городской отдел жилищной инспекции.

Фото жителей Актау
В течение последних двух недель, как утверждают жители, в подвале их дома регулярно происходит образование пара. По их словам, они многократно обращались в обслуживающую коммунальную компанию, однако проблема так и не была устранена. В результате этого произошло проседание грунта под лестницей на первом этаже.

- Уже две недели идёт пар в подвале. Начальник КСП «ЖЭК-4» в курсе, но ничего не предпринял. Из-за его небрежного отношения произошел тот негативный эпизод, который мы сейчас испытываем - лестница просела. Он своевременно не отреагировал на наши жалобы. Можно же было найти причину, почему и откуда происходит испарение, - жалуются жители дома.




Жильцы бьют тревогу: лестница в доме № 57 в 4 микрорайоне Актау просела из-за интенсивного образования пара в подвале


Жильцы бьют тревогу: лестница в доме № 57 в 4 микрорайоне Актау просела из-за интенсивного образования пара в подвале


Жильцы бьют тревогу: лестница в доме № 57 в 4 микрорайоне Актау просела из-за интенсивного образования пара в подвале


Жильцы бьют тревогу: лестница в доме № 57 в 4 микрорайоне Актау просела из-за интенсивного образования пара в подвале


Директор обслуживающей организации КСП ««ЖЭК-4» Рысбек Мергенов рассказал, что испарение в подвале дома №57 в 4 микрорайоне появилось из-за неисправностей в наружных сетях ГКП «Каспий жылу, су арнасы», которые проходят рядом с данным домом.

- Причину мы нашли и установили, что идет утечка в наружной теплосети ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Как только проблемы в их теплосети будут устранены и процесс испарения прекратится, мы сможем приступить к восстановительным работам лестницы. Эта лестница не представляет угрозы для безопасности горожан, - сказал Рысбек Мергенов.


В Актауском городском отделе жилищной инспекции сообщили, что в настоящее время проводится конкурс на проведение экспертизы данного дома на предмет определения его аварийности.

- После проведения экспертизы мы сможем сообщить, будет ли данный дом признан аварийным, - отметили в отделе жилищной инспекции.



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