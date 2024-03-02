Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет

Фото time.kz
Программа по переселению жителей Жанаозена в Актау стартовала в 2019 году, сообщает «Время». Ежегодно по ней в областной центр переезжает от 130 до 150 семей. Дома строят за счет республиканского бюджета и средств АО «Озенмунайгаз». И вот этой зимой выяснилось, что жить в новых домах невозможно. Переселенцы недоумевают: как жилье, построенное с многочисленными нарушениями, сдают и принимают? Ведь ежегодно из бюджета на такие дома выделяют миллиарды тенге.
Всем, кто хотел воспользоваться программой по переселению, власти предоставили жилье, работу, места в детских садах и школах, а также обеспечили всеми необходимыми социальными благами. На покупку квартир в рамках переселения в общей сложности планировали выделить 9,5 миллиарда тенге, учитывая, что в очереди на жилье стояли 4,5 тысячи жанаозенцев.
Первые семьи переехали уже в 2020 году в один из домов 30 микрорайона Актау. Новоселы надеялись на беззаботную жизнь со всеми удобствами, но по факту все оказалось наоборот.
Квартиры жанаозенцам выдали по принципу арендного жилья. Ежемесячно люди платят от шести до девяти тысяч тенге в зависимости от квадратуры. Помимо этого приходят счета за отопление, которого фактически нет. Отопительную систему удалось наладить только в этом году, однако постоянная сырость и плесень уже сделали свое дело - дом стал покрываться трещинами. Жильцы подозревают, что помимо отопительной системы в доме не работает и вентиляция.
Сейчас эти дома находятся на балансе городского отдела ЖКХ. После жалоб жильцов в жилищной инспекции приняли решение нанять компанию и провести техническое обследование.
Тем временем в городском отделе ЖКХ отмечают, что не участвуют в приемке домов, построенных в рамках госпрограмм.
Между тем капитальный ремонт в этой ситуации не спасет дом от плесени. По словам бывшего руководителя актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, за последние годы ее работы жалобы на плесень поступают от жильцов домов, построенных именно в рамках госпрограмм.
Исправить ситуацию эксперты строительной отрасли предлагают правительству, которому необходимо внести поправки в законодательство, чтобы при приемке домов по госпрограммам в комиссии включали государственные структуры.
Грешат застройщики и неправильным расположением оконных проемов, несоблюдением розы ветров, что в итоге приводит к нарушению температурного режима в квартирах. Это же касается и прокладки коммуникаций, которые зачастую подключают к домам спустя несколько лет после их ввода в эксплуатацию.
Тем временем в жилищной инспекции заверяют, что техническое обследование дома завершится ближе к лету, тогда и станет ясно, как выходить из сложившейся ситуации. Однако никто из чиновников не смог ответить, кто и как принимал дома с многочисленными нарушениями и почему сейчас все недостатки жильцы должны исправлять за свой счет.
Всем, кто хотел воспользоваться программой по переселению, власти предоставили жилье, работу, места в детских садах и школах, а также обеспечили всеми необходимыми социальными благами. На покупку квартир в рамках переселения в общей сложности планировали выделить 9,5 миллиарда тенге, учитывая, что в очереди на жилье стояли 4,5 тысячи жанаозенцев.
Первые семьи переехали уже в 2020 году в один из домов 30 микрорайона Актау. Новоселы надеялись на беззаботную жизнь со всеми удобствами, но по факту все оказалось наоборот.
- Мы получили квартиры летом и поэтому все «прелести» быта почувствовали не сразу. Проблемы начались зимой, когда выяснилось, что в доме не работает отопление. Пришлось всем закупаться электрическими обогревателями. Из-за резкого перепада температур на стенах в квартирах и подъездах появилась плесень. У людей текут окна, под линолеумом грибок, а у некоторых из пола растут настоящие грибы. От постоянной влажности штукатурка с потолков сыплется, краска на стенах отслаивается, в подъезде вся плитка обрушилась, - жалуются жильцы этого дома.
Квартиры жанаозенцам выдали по принципу арендного жилья. Ежемесячно люди платят от шести до девяти тысяч тенге в зависимости от квадратуры. Помимо этого приходят счета за отопление, которого фактически нет. Отопительную систему удалось наладить только в этом году, однако постоянная сырость и плесень уже сделали свое дело - дом стал покрываться трещинами. Жильцы подозревают, что помимо отопительной системы в доме не работает и вентиляция.
Сейчас эти дома находятся на балансе городского отдела ЖКХ. После жалоб жильцов в жилищной инспекции приняли решение нанять компанию и провести техническое обследование.
- Чтобы узнать о состоянии дома, мы объявляем конкурс на техническое обследование. Когда будет готов результат конкурса, жилищная инспекция ознакомит с ним жильцов. Если потребуется капитальный ремонт, то мы предлагаем жильцам воспользоваться им по программе модернизации «Қайтарымды қаражат»«Возвратные средства»), - прокомментировали ситуацию в актауской жилищной инспекции.
Тем временем в городском отделе ЖКХ отмечают, что не участвуют в приемке домов, построенных в рамках госпрограмм.
- Застройщик строит дом, а мы занимаемся распределением квартир очередникам и вручением ключей. Мы давно не участвуем в приемке таких домов. В сдаче домов сейчас участвуют заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры. Кстати, эта программа по переселению жителей Жанаозена в Актау сейчас приостановлена из-за отсутствия финансирования, - отметил заместитель руководителя актауского городского отдела ЖКХ Бахтияр Максатов.
Между тем капитальный ремонт в этой ситуации не спасет дом от плесени. По словам бывшего руководителя актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, за последние годы ее работы жалобы на плесень поступают от жильцов домов, построенных именно в рамках госпрограмм.
- Это говорит о том, что при строительстве подрядчики сэкономили на марке бетона, на теплоизоляции и вентиляции. Раньше все эти моменты мы контролировали. До ввода в эксплуатацию мы проверяли все строительные материалы на каждом этапе строительства, а потом все эти требования убрали. Вот и результат, - уверена Асима Жарылгасова.
Исправить ситуацию эксперты строительной отрасли предлагают правительству, которому необходимо внести поправки в законодательство, чтобы при приемке домов по госпрограммам в комиссии включали государственные структуры.
- Раньше в комиссии включали обязательно пожарную и газовую службу, представителей СЭС и ГАСК. А сейчас сам себе заказчик, сам себе приемщик. В результате вы посмотрите, как построены дома в 16 и 19 микрорайонах города. Там редкий дом построен без нарушений, которые видно невооруженным глазом. Да что говорить, у нас в новых микрорайонах не соблюдают план детальной планировки, а ведь этот документ не просто так разрабатывается и утверждается городским маслихатом, - говорит архитектор Калыбек Кенжалиев.
Грешат застройщики и неправильным расположением оконных проемов, несоблюдением розы ветров, что в итоге приводит к нарушению температурного режима в квартирах. Это же касается и прокладки коммуникаций, которые зачастую подключают к домам спустя несколько лет после их ввода в эксплуатацию.
Тем временем в жилищной инспекции заверяют, что техническое обследование дома завершится ближе к лету, тогда и станет ясно, как выходить из сложившейся ситуации. Однако никто из чиновников не смог ответить, кто и как принимал дома с многочисленными нарушениями и почему сейчас все недостатки жильцы должны исправлять за свой счет.