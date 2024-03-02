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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 2101

Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет

Переселенцы из Жанаозена в Актау заявляют о невозможности жить в новых домах, несмотря на то, что построены они были всего 5 лет назад, передает общественно-политическая газета «Время».

Фото time.kz
Программа по переселению жителей Жанаозена в Актау стартовала в 2019 году, сообщает «Время». Ежегодно по ней в областной центр переезжает от 130 до 150 семей. Дома строят за счет республиканского бюджета и средств АО «Озенмунайгаз». И вот этой зимой выяснилось, что жить в новых домах невозможно. Переселенцы недоумевают: как жилье, построенное с многочисленными нарушениями, сдают и принимают? Ведь ежегодно из бюджета на такие дома выделяют миллиарды тенге.

Всем, кто хотел воспользоваться программой по переселению, власти предоставили жилье, работу, места в детских садах и школах, а также обеспечили всеми необходимыми социальными благами. На покупку квартир в рамках переселения в общей сложности планировали выделить 9,5 миллиарда тенге, учитывая, что в очереди на жилье стояли 4,5 тысячи жанаозенцев.

Первые семьи переехали уже в 2020 году в один из домов 30 микрорайона Актау. Новоселы надеялись на беззаботную жизнь со всеми удобствами, но по факту все оказалось наоборот.

Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет


- Мы получили квартиры летом и поэтому все «прелести» быта почувствовали не сразу. Проблемы начались зимой, когда выяс­нилось, что в доме не работает отопление. Пришлось всем закупаться электрическими обогревателями. Из-за резкого перепада температур на стенах в квартирах и подъездах появилась плесень. У людей текут окна, под линолеумом грибок, а у некоторых из пола растут настоящие грибы. От постоянной влажности штукатурка с потолков сыплется, краска на стенах отслаивается, в подъезде вся плитка обрушилась, - жалуются жильцы этого дома.


Квартиры жанаозенцам выдали по принципу арендного жилья. Ежемесячно люди платят от шести до девяти тысяч тенге в зависимости от квадратуры. Помимо этого приходят счета за отопление, которого фактически нет. Отопительную систему удалось наладить только в этом году, однако постоянная сырость и плесень уже сделали свое дело - дом стал покрываться трещинами. Жильцы подозревают, что помимо отопительной системы в доме не работает и вентиляция.

Сейчас эти дома находятся на балансе городского отдела ЖКХ. После жалоб жильцов в жилищной инспекции приняли решение нанять компанию и провести техническое обследование.

Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет


- Чтобы узнать о состоянии дома, мы объявляем конкурс на техническое обследование. Когда будет готов результат конкурса, жилищная инспекция ознакомит с ним жильцов. Если потребуется капитальный ремонт, то мы предлагаем жильцам воспользоваться им по программе модернизации «Қайтарымды қаражат»«Возвратные средства»), - прокомментировали ситуацию в актауской жилищной инспекции.


Тем временем в городском отделе ЖКХ отмечают, что не участвуют в приемке домов, построенных в рамках госпрограмм.

- Застройщик строит дом, а мы занимаемся распределением квартир очередникам и вручением ключей. Мы давно не участвуем в приемке таких домов. В сдаче домов сейчас участвуют заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры. Кстати, эта программа по переселению жителей Жанаозена в Актау сейчас приостановлена из-за отсутствия финансирования, - отметил заместитель руководителя актауского городского отдела ЖКХ Бахтияр Максатов.


Между тем капитальный ремонт в этой ситуации не спасет дом от плесени. По словам бывшего руководителя актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, за последние годы ее работы жалобы на плесень поступают от жильцов домов, построенных именно в рамках госпрограмм.

Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет


- Это говорит о том, что при строительстве подрядчики сэкономили на марке бетона, на теплоизоляции и вентиляции. Раньше все эти моменты мы контролировали. До ввода в экс­плуатацию мы проверяли все строительные материалы на каж­дом этапе строительства, а потом все эти требования убрали. Вот и результат, - уверена Асима Жа­рылгасова.


Исправить ситуацию эксперты строительной отрасли предлагают правительству, которому необходимо внести поправки в законодательство, чтобы при приемке домов по госпрограммам в комиссии включали государственные структуры.

- Раньше в комиссии включали обязательно пожарную и газовую службу, представителей СЭС и ГАСК. А сейчас сам себе заказчик, сам себе приемщик. В результате вы посмотрите, как построены дома в 16 и 19 микрорайонах города. Там редкий дом построен без нарушений, которые видно невооруженным глазом. Да что говорить, у нас в новых микрорайонах не соблюдают план детальной планировки, а ведь этот документ не просто так разрабатывается и утверждается городским маслихатом, - говорит архитектор Калыбек Кенжалиев.


Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет


Грешат застройщики и неправильным расположением оконных проемов, несоблюдением розы ветров, что в итоге приводит к нарушению температурного режима в квартирах. Это же касается и прокладки коммуникаций, которые зачастую подключают к домам спустя несколько лет после их ввода в эксплуатацию.

Тем временем в жилищной инспекции заверяют, что техническое обследование дома завершится ближе к лету, тогда и станет ясно, как выходить из сложившейся ситуации. Однако никто из чиновников не смог ответить, кто и как принимал дома с многочисленными нарушениями и почему сейчас все недостатки жильцы должны исправлять за свой счет.



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Комментарии ( 2 )

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БО (Посетители) Сегодня, 12:55
Работы нет в Узени prostite
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:10
Переселенцы из Жанаозена в Актау

А что в Узени стало не так? Почему оттуда переселяют?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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