Дома для переселенцев из Жанаозена в Актау стали непригодными для проживания спустя пять лет

- Мы получили квартиры летом и поэтому все «прелести» быта почувствовали не сразу. Проблемы начались зимой, когда выяс­нилось, что в доме не работает отопление. Пришлось всем закупаться электрическими обогревателями. Из-за резкого перепада температур на стенах в квартирах и подъездах появилась плесень. У людей текут окна, под линолеумом грибок, а у некоторых из пола растут настоящие грибы. От постоянной влажности штукатурка с потолков сыплется, краска на стенах отслаивается, в подъезде вся плитка обрушилась, - жалуются жильцы этого дома.

- Чтобы узнать о состоянии дома, мы объявляем конкурс на техническое обследование. Когда будет готов результат конкурса, жилищная инспекция ознакомит с ним жильцов. Если потребуется капитальный ремонт, то мы предлагаем жильцам воспользоваться им по программе модернизации «Қайтарымды қаражат»«Возвратные средства»), - прокомментировали ситуацию в актауской жилищной инспекции.

- Застройщик строит дом, а мы занимаемся распределением квартир очередникам и вручением ключей. Мы давно не участвуем в приемке таких домов. В сдаче домов сейчас участвуют заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры. Кстати, эта программа по переселению жителей Жанаозена в Актау сейчас приостановлена из-за отсутствия финансирования, - отметил заместитель руководителя актауского городского отдела ЖКХ Бахтияр Максатов.

- Это говорит о том, что при строительстве подрядчики сэкономили на марке бетона, на теплоизоляции и вентиляции. Раньше все эти моменты мы контролировали. До ввода в экс­плуатацию мы проверяли все строительные материалы на каж­дом этапе строительства, а потом все эти требования убрали. Вот и результат, - уверена Асима Жа­рылгасова.

- Раньше в комиссии включали обязательно пожарную и газовую службу, представителей СЭС и ГАСК. А сейчас сам себе заказчик, сам себе приемщик. В результате вы посмотрите, как построены дома в 16 и 19 микрорайонах города. Там редкий дом построен без нарушений, которые видно невооруженным глазом. Да что говорить, у нас в новых микрорайонах не соблюдают план детальной планировки, а ведь этот документ не просто так разрабатывается и утверждается городским маслихатом, - говорит архитектор Калыбек Кенжалиев.