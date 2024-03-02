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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 219

Утечкой питьевой воды у акимата села Мангистау недовольны жители

Комментарий по данному вопросу предоставили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

Кадр видео
Жители села Мангистау уверяют, что перед зданием администрации из-под земли уже второй месяц фонтанирует вода. Люди переживают, что огромные объёмы воды утекают в никуда.

- В регионе дефицит воды, а прямо перед носом у чиновником столько времени вода течет просто так, - пожаловался один из сельчан.


В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что 29 февраля выяснилось, что возникла проблема с водопроводом питьевой воды. На данный момент получены необходимые материалы. К устранению аварии коммунальщики приступят в понедельник, 4 марта.

Кто же заплатит за эти потери воды в сельской администрации, к сожалению, не ответили.




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