Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу

- В ТОО «Нико-Актау» мне сказали, что как только просохнет после дождя, они займутся ремонтом кровли, но так и не начинали. Потом говорят о том, что нет финансов нет, потом просят написать письменное заявление от жильцов. Больше полугода назад мне направили на ремонт крыши сантехников. После их некачественной работы стало еще хуже. Председатель же обещала, что все будет прекрасно. Я зря сделала ремонт - потолок сейчас в кошмарном состоянии.

По словам одной из жительниц Галии, в доме разрушаются бетонные плиты, колонны, кругом трещины.Обслуживающая организация ТОО «Нико-Актау», как она уверяет, ничего не предпринимает. Люди боятся, что со временем их дом может полностью разрушиться.Даже при минимальных осадках, как говорит Галия, в ее квартире с люстр в обеих комнатах течет вода. Уже несколько раз замыкала электропроводка.Ту же участь постигла недавно и соседнюю квартиру, где после дождя в квартире капала вода. Состояние потолка можно увидеть на фотографии.Подобная ситуация складывается в доме №72 во 2 микрорайоне. Жильцам предложили взять кредит на ремонт.