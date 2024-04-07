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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 288

Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу

Жильцы дома №11 в 6 микрорайоне просят обратить внимание общественности и властей на создавшуюся ситуацию.

Фото предоставили жители дома №11 в 6 микрорайоне
По словам одной из жительниц Галии, в доме разрушаются бетонные плиты, колонны, кругом трещины.

Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу


Обслуживающая организация ТОО «Нико-Актау», как она уверяет, ничего не предпринимает. Люди боятся, что со временем их дом может полностью разрушиться.

Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу


Даже при минимальных осадках, как говорит Галия, в ее квартире с люстр в обеих комнатах течет вода. Уже несколько раз замыкала электропроводка.

Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу


- В ТОО «Нико-Актау» мне сказали, что как только просохнет после дождя, они займутся ремонтом кровли, но так и не начинали. Потом говорят о том, что нет финансов нет, потом просят написать письменное заявление от жильцов. Больше полугода назад мне направили на ремонт крыши сантехников. После их некачественной работы стало еще хуже. Председатель же обещала, что все будет прекрасно. Я зря сделала ремонт - потолок сейчас в кошмарном состоянии.


Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу


Ту же участь постигла недавно и соседнюю квартиру, где после дождя в квартире капала вода. Состояние потолка можно увидеть на фотографии.

Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу


Lada.kz ожидает комментарий от ТОО «Нико-Актау».

Подобная ситуация складывается в доме №72 во 2 микрорайоне. Жильцам предложили взять кредит на ремонт.

Дом разрушается в Актау: люди бьют тревогу



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