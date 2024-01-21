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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:37

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Расходится по швам: жителям Актау предложили взять кредит на ремонт дома

По итогам технического обследования, дом №72 во 2 микрорайоне нуждается в капитальном ремонте, сообщили в отделе жилищной инспекции.

Фото автора из архива Lada.kz
Техническое обследование постепенно разрушающегося дома проводилось аттестованной организацией ТОО «PFA company» из Уральска.

По результатам обследования выяснилось, что в указанном доме необходимо провести капитальный ремонт.

Расходится по швам: жителям Актау предложили взять кредит на ремонт дома


- В связи с тем, что в бюджете не предусмотрены средства для проведения ремонтных работ на безвозмездной основе, жителям предлагается отремонтировать дом за счет возвратных средств. То есть, собственники квартир с согласия более двух третей от общего числа остальных жильцов могут взять бюджетный кредит до семи лет (по согласованию можно увеличить до 15 лет) со ставкой 0,1% на возвратной основе, - объяснили в отделе жилищной инспекции.


Расходится по швам: жителям Актау предложили взять кредит на ремонт дома


Напомним, в конце 2023 года жители опасались, что дом №72 во 2 микрорайоне может рухнуть.

Позже в городском отделе жилищной инспекции прокомментировали опасения жильцов.



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