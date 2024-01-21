Расходится по швам: жителям Актау предложили взять кредит на ремонт дома

- В связи с тем, что в бюджете не предусмотрены средства для проведения ремонтных работ на безвозмездной основе, жителям предлагается отремонтировать дом за счет возвратных средств. То есть, собственники квартир с согласия более двух третей от общего числа остальных жильцов могут взять бюджетный кредит до семи лет (по согласованию можно увеличить до 15 лет) со ставкой 0,1% на возвратной основе, - объяснили в отделе жилищной инспекции.

Техническое обследование постепенно разрушающегося дома проводилось аттестованной организацией ТОО «PFA company» из Уральска.По результатам обследования выяснилось, что в указанном доме необходимо провести капитальный ремонт.Напомним, в конце 2023 года жители опасались , что дом №72 во 2 микрорайоне может рухнуть.Позже в городском отделе жилищной инспекции прокомментировали опасения жильцов.