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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:24

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Расходится по швам: Жители боятся обрушения дома в Актау

Очередной крик души жителей дома №72 во 2 микрорайоне – ситуация с порывом горячей воды. Это провоцирует трещины в доме. На жалобу ответили в ГКП «КЖСА».

Кадр видео
Жильцы дома №72 заявляют, что в подвале уже четыре дня из-за порыва идет утечка горячей воды.

Расходится по швам: Жители боятся обрушения дома в Актау


- Из обоих кранов идет только горячая вода. Ни душ принять, ни постирать белье не можем. В квартирах сырость ужасная. По стенам пошла плесень. А что ещё страшнее, так это то, что наш дом аварийный. Эта ситуация с горячей водой спровоцировала ещё больше трещин. Боимся, что наш дом просто рухнет. Не знаем, до кого достучаться, ЖЭК не реагирует, - сетуют в отчаянии жители дома №72.


В ГКП «КЖСА» ответили, что на тепловом колодце дома №72 произошел порыв в подвале.

- Дефекты имеются, но ограничений нет, - заверили коммунальщики.


27 ноября, как сообщили в ГКП «КЖСА», будут произведены раскопочные работы для определения места порыва.

- А то, что вместо питьевой воды идет горячая, это дело в перемычке. У нас отдельно идут трубопроводы питьевой и технической воды, поэтому перемешивание горячей и холодной воды с нашей стороны невозможно, - подытожили коммунальщики.





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