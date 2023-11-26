Расходится по швам: Жители боятся обрушения дома в Актау

- Из обоих кранов идет только горячая вода. Ни душ принять, ни постирать белье не можем. В квартирах сырость ужасная. По стенам пошла плесень. А что ещё страшнее, так это то, что наш дом аварийный. Эта ситуация с горячей водой спровоцировала ещё больше трещин. Боимся, что наш дом просто рухнет. Не знаем, до кого достучаться, ЖЭК не реагирует, - сетуют в отчаянии жители дома №72.

- Дефекты имеются, но ограничений нет, - заверили коммунальщики.

- А то, что вместо питьевой воды идет горячая, это дело в перемычке. У нас отдельно идут трубопроводы питьевой и технической воды, поэтому перемешивание горячей и холодной воды с нашей стороны невозможно, - подытожили коммунальщики.

Жильцы дома №72 заявляют, что в подвале уже четыре дня из-за порыва идет утечка горячей воды.В ГКП «КЖСА» ответили, что на тепловом колодце дома №72 произошел порыв в подвале.27 ноября, как сообщили в ГКП «КЖСА», будут произведены раскопочные работы для определения места порыва.