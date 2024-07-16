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16.07.2024, 15:37

"Чопик" вместо сварки: жители Актау возмущены ремонтом труб

Коммунальная жизнь 0 0 Наталья Вронская

Жители 62 дома в 12 микрорайоне Актау прислали в редакцию lada.kz видео затопленного подвала и креативного ремонта прорванной трубы. Специалисты КГП «КЖСА» избавили от протечки, вбив деревянный чопик в место прорыва. В коммунальном предприятии объяснили ситуацию.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

Прорыв произошел на техническом водопроводе. Подвал затопило полностью. В КСК «Собственник» сообщили, что данные трубы принадлежат КЖСА, и именно они должны заниматься ремонтом. Установленный «чопик» вместо замены труб объяснили временным решением, поскольку из-за ремонта на питьевых трубопроводах просто не хватает рук.

Однако в самом предприятии эту версию не поддержали. Напротив, второй день специалисты организации находятся там и пытаются найти предпринимателя, установившего лестницу в магазин над сетями КГП «КЖСА».

«Нашим специалистам нужно полностью заменить трубу с улицы до подвала. Целиком. Но сделать это невозможно из-за того, что часть трубопровода находится под пристроенной к дому лестницей перед магазином. Хозяина найти не можем, соответственно, снести строение без его ведома тоже не имеем права. Поэтому наши слесари временно установили «чопик», чтобы устранить протечку. Сейчас проводятся раскопочные работы рядом с этой лестницей, чтобы заменить трубы от подвала до колодца. В целом, хочется напомнить предпринимателям и жителям Актау о необходимости проверять наличие или отсутствие тепловых и водопроводных сетей на земле, где вы планируете строительство. Это не первый случай, когда нам приходится демонтировать строения с целью исправить прорыв или заменить трубы», - рассказали в пресс-службе КГП «КЖСА».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Одни отговорки.не хотят делать.вбить деревяшку много ума не надо.
16.07.2024, 21:08
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