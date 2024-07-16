"Чопик" вместо сварки: жители Актау возмущены ремонтом труб

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Прорыв произошел на техническом водопроводе. Подвал затопило полностью. В КСК «Собственник» сообщили, что данные трубы принадлежат КЖСА, и именно они должны заниматься ремонтом. Установленный «чопик» вместо замены труб объяснили временным решением, поскольку из-за ремонта на питьевых трубопроводах просто не хватает рук.

Однако в самом предприятии эту версию не поддержали. Напротив, второй день специалисты организации находятся там и пытаются найти предпринимателя, установившего лестницу в магазин над сетями КГП «КЖСА».