Опреснительный завод мощностью 50 тысяч кубов в сутки строят в Мангистау

Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак Каракиянского района Мангистауской области проводится в соответствии с графиком производства работ. Данный проект реализуется по поручению президента и на средства АО НК «КазМунайГаз», сообщает телеграм-канал Нацкомпании.

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Новый завод мощностью 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения и предприятия города Жанаозен в питьевой воде.

Вместе с производственными объектами опреснительного завода идёт строительство инженерной инфраструктуры.

На сегодняшний день смонтировано около 150 километров из 200-километрового (две нитки) водопровода, предназначенного для подачи опреснённой воды до города Жанаозен.

Для обеспечения завода электроснабжением ведутся работы по строительству высоковольтной электросети и установлено около 90% опор линии электропередачи.

Также идёт строительство 40-километровой подъездной дороги для доступа к заводу и 40 километров газопровода.