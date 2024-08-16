Когда закончится ремонт тепловых сетей в Актау

Реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау будет длиться с 2024 по 2026 год. В этом году работы планируют завершить в октябре. Об этом сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
Акционерное общество «Алматыинжстрой» ответственно за реализацию строительства и реконструкции тепловых сетей в Актау. Компания будет проводить работы до 2026 года.
В управлении энергетики и ЖКХ региона рассказали, что в этом году планируется заменить 11,3 километра тепловых сетей. На сегодняшний день смонтировано 6,2 километра трубопровода.
В надземной и подземной частях демонтажные работы завершены полностью, монтажные работы – на 60 процентов от общего объема. Работы ведутся по всей трассе на 11 участках. Согласно запланированному графику, окончание работ в ремонтном сезоне этого года ожидается в сентябре-октябре, - пояснили в ведомстве.
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