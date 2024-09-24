Махмуд, зажигай! Горящую воду из батареи отопления сняли на видео в Актау

В одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне засняли на видео возгорание воды из крана в батарее отопления. В управляющей компании ТОО «Актау Кызмет» сообщили, что дом не газифицирован, а также предположили, что на видео возгорание водорода, который мог появиться при взаимодействии грязной воды и алюминия.

Кадр видео

В соцсетях появилось видео, на котором житель дома №55 в 17 микрорайоне поджигает, предположительно, бытовой газ, выходящий из крана отопления в батарее. Теплоузел и систему отопления дома проверили представители управляющей компании ТОО «Актау Кызмет», а также департамента по чрезвычайным ситуациям региона. В управляющей компании сообщили, что данный газ не является бытовым.

Скорее всего, это водород, который выделяется при взаимодействии алюминия, из которого сделано большинство современных батарей отопления, с не очень чистой водой. Кстати, если вы внимательно посмотрите, то в паспорте к батарее написано, что категорически запрещено отсекать батарею от системы отопления подводящими кранами на длительное время (более суток), так как в нормальных условиях газ уносится с теплоносителем и сбрасывается через клапан в тепловом узле. А вот уже при перекрытой батарее водород накапливается непосредственно в ней, что может привести к разрыву батареи, - рассказал Галымжан Кошджанов, директор ТОО «Актау Кызмет».

Он подчеркнул, что по мере окисления внутренних поверхностей батареи выделение водорода со временем снижается. Красный же цвет пламени, по словам руководителя управляющей компании, объясняется присутствием большого количество водяного пара.

Это даже газом нельзя назвать, это воздух, насыщенный водородом. Опасности никакой для жизней нет. При подаче тепла система отопления полностью прочищается под давлением воды до тех пор, пока из кранов в батареях не польется чистая вода. По сути, такое происходит постоянно, просто кто-то догадался поднести зажигалку к крану. Такие случаи происходят редко, просто потому что практически никто не подносит к кранам источник огня. Когда дадут отопление, завоздушенность появится в квартире и запах никакой не появится, так как это не метан. Более чем за десять лет опыта у нас такое я не видел, но в других городах об этом писали. Просто нужно стравливать воздух, что, в целом, всегда и делается, - пояснил Галымжан Кошджанов.



Видео со страницы «Подслушано Актау» в Instagram.