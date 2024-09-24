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24.09.2024, 08:50

Махмуд, зажигай! Горящую воду из батареи отопления сняли на видео в Актау

Коммунальная жизнь 0 2 881 Александр Рыжих

В одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне засняли на видео возгорание воды из крана в батарее отопления. В управляющей компании ТОО «Актау Кызмет» сообщили, что дом не газифицирован, а также предположили, что на видео возгорание водорода, который мог появиться при взаимодействии грязной воды и алюминия.

Кадр видео
Кадр видео

В соцсетях появилось видео, на котором житель дома №55 в 17 микрорайоне поджигает, предположительно, бытовой газ, выходящий из крана отопления в батарее. Теплоузел и систему отопления дома проверили представители управляющей компании ТОО «Актау Кызмет», а также департамента по чрезвычайным ситуациям региона. В управляющей компании сообщили, что данный газ не является бытовым.

 Скорее всего, это водород, который выделяется при взаимодействии алюминия, из которого сделано большинство современных батарей отопления, с не очень чистой водой. Кстати, если вы внимательно посмотрите, то в паспорте к батарее написано, что категорически запрещено отсекать батарею от системы отопления подводящими кранами на длительное время (более суток), так как в нормальных условиях газ уносится с теплоносителем и сбрасывается через клапан в тепловом узле. А вот уже при перекрытой батарее водород накапливается непосредственно в ней, что может привести к разрыву батареи, - рассказал Галымжан Кошджанов, директор ТОО «Актау Кызмет».

Он подчеркнул, что по мере окисления внутренних поверхностей батареи выделение водорода со временем снижается. Красный же цвет пламени, по словам руководителя управляющей компании, объясняется присутствием большого количество водяного пара.

 Это даже газом нельзя назвать, это воздух, насыщенный водородом. Опасности никакой для жизней нет. При подаче тепла система отопления полностью прочищается под давлением воды до тех пор, пока из кранов в батареях не польется чистая вода.  По сути, такое происходит постоянно, просто кто-то догадался поднести зажигалку к крану. Такие случаи происходят редко, просто потому что практически никто не подносит к кранам источник огня. Когда дадут отопление, завоздушенность появится в квартире и запах никакой не появится, так как это не метан. Более чем за десять лет опыта у нас такое я не видел, но в других городах об этом писали. Просто нужно стравливать воздух, что, в целом, всегда и делается, - пояснил Галымжан Кошджанов.


Видео со страницы «Подслушано Актау» в Instagram.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
mustain
mustain
Другими словами, зная о последствиях, продолжают подавать грязную воду, ссылаясь на запись в паспорте, ибо о том, что длительный период - это более одних суток, выдумка.
24.09.2024, 11:49
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Всё равно отмажутся, найдут 100 причин и в конце концов виновато население.
24.09.2024, 07:13
kot_85
kot_85
"При подаче тепла система отопления полностью прочищается под давлением воды до тех пор, пока из кранов в батареях не польется чистая вода." - НАСМЕШНИЛ НАСМЕШНИЛ. Сутками можно сливать а толку не будет. Где они видели чистую воду? Тем более из батарее. Тут питьевая то не чистая идет, а они про батарее.
24.09.2024, 04:25
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