ТОО «МАЭК» предупредил жителей: техническую воду отключат в Актау 4 октября

Из-за срочного ремонта на центральном узле водоснабжения №3 (ЦУВС-3) отключат техническую воду. Об этом сообщили в пресс-службе товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».

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Для проведения срочных ремонтных работ на ЦУВС-3 завтра, 4 октября, с 03.00 до 20.00 будет отключена подача технической воды. Воду отключат в 5, 6, 7 и 8 микрорайонах, а также в нижней части 14 и 15 микрорайонов Актау.