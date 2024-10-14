Жители Жанаозена переплатили за сортировку мусора 117 миллионов тенге

Горожане оплачивали услуги по сортировке твердых бытовых отходов, тогда как разделение мусора фактически не осуществлялось. В итоге, виновное должностное лицо акимата Жанаозена привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

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Природоохранной прокуратурой области был выявлен факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в Жанаозене. Как отметили в надзорном органе, стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата.

В частности, тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора. При этом установлено, что с ноября прошлого года сортировка твердых бытовых отходов фактически не осуществлялась, - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, более 152 тысяч потребителей, в том числе 1556 субъектов бизнеса, переплатили за услуги по сортировке мусора на общую сумму 117 миллионов тенге.