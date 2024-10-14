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14.10.2024, 11:57

Жители Жанаозена переплатили за сортировку мусора 117 миллионов тенге

Коммунальная жизнь 0 1 202 Александр Рыжих

Горожане оплачивали услуги по сортировке твердых бытовых отходов, тогда как разделение мусора фактически не осуществлялось. В итоге, виновное должностное лицо акимата Жанаозена привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Иллюстративноге фото с сайта pixabay
Иллюстративноге фото с сайта pixabay

Природоохранной прокуратурой области был выявлен факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в Жанаозене. Как отметили в надзорном органе, стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата.

 В частности, тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора. При этом установлено, что с ноября прошлого года сортировка твердых бытовых отходов фактически не осуществлялась, - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, более 152 тысяч потребителей, в том числе 1556 субъектов бизнеса, переплатили за услуги по сортировке мусора на общую сумму 117 миллионов тенге.

 По акту прокурорского надзора взимание тарифа за сортировку мусора прекращено, производится перерасчет необоснованно взысканных сумм. Виновное должностное лицо акимата города привлечено к дисциплинарной ответственности, - пояснили в надзорном органе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Украли 117 млг, погрозили пальчиком ответственному, а деньги где, Лебовски? Пусть изымают имущество и возвращают деньги людям
14.10.2024, 08:30
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