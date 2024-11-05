ГКП «Каспий жылу, су арнасы» не предоставило информацию по отоплению и водоснабжению 5 ноября в Актау

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 5 ноября, проведение работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

Информацию от ГКП «Каспий жылу, су арнасы» о проведении аварийных работ или плановых отключениях сегодня, 5 ноября, редакции Lada.kz не предоставили.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители жалуются, что нет питьевой, горячей и технической воды во 2, 4, 8, 15, 22, 27 и 32 микрорайонах. Касательно технической воды, в ТОО «МАЭК» пояснили, что давление воды на выходе с ЦУВС-3 круглосуточно находится в норме.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» также не предоставили информацию о проведении работ по устранению порывов на теплосетях.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают от жителей 2, 6, 8, 14, 15, 22, 27 и микрорайонов Шыгыс-1 и Шыгыс-2.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.