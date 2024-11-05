Массовое отключение электроэнергии произошло в Актау

Как сообщили в ГКП «АУЭС», отключение электроэнергии произошло по линии ТОО «МАЭК».

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Жители Актау жалуются, что во многих микрорайонах, помимо отсутствия воды и отопления, теперь нет электричества.

В ГКП «АУЭС» сообщил, что отключение электроэнергии произошло по линии со стороны ТОО «МАЭК».

В настоящее время МАЭК проводит работы по восстановлению, - пояснили в коммунальном предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.