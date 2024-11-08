18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.11.2024, 16:29

Купили трубы за свой счет: жители 4 микрорайона Актау жалуются на отсутствие отопления

Коммунальная жизнь 0 2 110 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №11 в 4 микрорайоне с жалобой на ситуацию с отоплением. По словам горожан, они устали «бороться» с начальником КСП, который ежедневно обещает решить проблему и обеспечить тепло в их квартирах. Жители даже за свой счет закупили новые трубы для подвала дома, надеясь ускорить решение вопроса.

 

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Отчаявшись, жители обратились за помощью в редакцию Lada.kz. По словам жителей дома №11 в 4 микрорайоне, они замерзают в своих квартирах.

Помогите нам, пожалуйста! Сегодня, 8 ноября 2024 года, мы до сих пор сидим без отопления. Начальник КСП (кооператив собственников помещений) «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов каждый день обещает, что вот-вот вечером подключат отопление, - говорят жители дома.

Жители утверждают, что трубы в подвале дома находятся в ветхом состоянии. Жильцы дома сложились и закупили все необходимые материалы для замены труб еще в августе текущего года.

Начальник КСП Рысбек Мергенов сказал нам, что на замену труб бюджета нет, но, если мы сами купим материалы, он нам трубы заменит бесплатно в течение недели и сделает перерасчет по 15% на личные счета в счет оплаты услуг КСП.  Мы еще в августе купили новые трубы, чтобы к началу отопительного сезона обеспечить дом теплом. Однако, в конце октября, спустившись в подвал, мы обнаружили, что все приобретенные трубы просто лежат там без дела, — рассказывают жильцы.

Жители также указали на другие серьезные недостатки в подвале дома.

Теплосчетчик укреплен при помощи палок и кирпичей, а его заземление сделано с использованием кабеля, прикрепленного к бетонной стене. Некоторые трубы отопления по стоякам полностью отрезаны, как и трубы горячей воды. Нам горячую воду дали только в последних числах октября, - жалуются горожане.

Люди обращались к начальнику КСП, но получили ответ, что замена оборудования — это платная услуга, и КСП не обязан этим заниматься. Тогда они направились в акимат, в отдел жилищной инспекции.

Там им пообещали, что проблему решат. С тех пор жильцы ежедневно звонят в КСП и акимат, но никаких действий по исправлению ситуации так и не предпринимается.

Кроме того, жильцы обнаружили, что к их тепловой сети подключен детский сад, расположенный рядом с их домом.

И теперь начальник КСП нам объясняет отсутствие тепла этим обстоятельством. Каждый раз новые причины. Мы отправили письмо в прокуратуру на электронный адрес, указанный на их официальном сайте, и звонили дежурному прокурору, но никаких действий предпринято не было. В нашем доме живут инвалиды, дети и просто люди. Помогите нам, мы замерзаем, - говорят люди.

Журналист редакции обратился за комментарием к начальнику КСП «ЖЭК-4» Рысбеку Мергенову. Он заявил, что сейчас проводятся работы по наладке теплоснабжения дома.

Есть ряд объектов, расположенных рядом с этим домом, которые нарушают гидравлику. Например, рядом стоящий детский сад напрямую берет тепло из подвала дома. Также рядом стоящий дом №6 тоже гидравлику нарушает. Это все влияет на качество теплоснабжения 11 дома. Регулирующих органов нет. На штабе города я этот вопрос поднял, вопрос решаем, - сказал Рысбек Мергенов.

Редакция Lada.kz ожидает от городского отдела жилищной инспекции ответ о том, какие меры предпринимаются для решения проблемы с теплоснабжением в данном доме.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
444
444
Ну да , трубы сами за лето не так приварились к садику и стали нарушать гидравлику . Рафик не выновен.
09.11.2024, 01:08
444
444
Ну да , трубы сами за лето не так приварились к садику и стали нарушать гидравлику . Рафик не выновен.
09.11.2024, 01:08
дорожник
дорожник
Извиняюсь что не по теме, просто увидел фото 11 дома. Так и хочется спросить, а куда подевались деревья? 4-11 просто утопал в зелени, а сейчас вокруг него пустошь
08.11.2024, 14:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...