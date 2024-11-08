Купили трубы за свой счет: жители 4 микрорайона Актау жалуются на отсутствие отопления

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №11 в 4 микрорайоне с жалобой на ситуацию с отоплением. По словам горожан, они устали «бороться» с начальником КСП, который ежедневно обещает решить проблему и обеспечить тепло в их квартирах. Жители даже за свой счет закупили новые трубы для подвала дома, надеясь ускорить решение вопроса.

Фото жителей Актау

Отчаявшись, жители обратились за помощью в редакцию Lada.kz. По словам жителей дома №11 в 4 микрорайоне, они замерзают в своих квартирах.

Помогите нам, пожалуйста! Сегодня, 8 ноября 2024 года, мы до сих пор сидим без отопления. Начальник КСП (кооператив собственников помещений) «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов каждый день обещает, что вот-вот вечером подключат отопление, - говорят жители дома.

Жители утверждают, что трубы в подвале дома находятся в ветхом состоянии. Жильцы дома сложились и закупили все необходимые материалы для замены труб еще в августе текущего года.

Начальник КСП Рысбек Мергенов сказал нам, что на замену труб бюджета нет, но, если мы сами купим материалы, он нам трубы заменит бесплатно в течение недели и сделает перерасчет по 15% на личные счета в счет оплаты услуг КСП. Мы еще в августе купили новые трубы, чтобы к началу отопительного сезона обеспечить дом теплом. Однако, в конце октября, спустившись в подвал, мы обнаружили, что все приобретенные трубы просто лежат там без дела, — рассказывают жильцы.

Жители также указали на другие серьезные недостатки в подвале дома.

Теплосчетчик укреплен при помощи палок и кирпичей, а его заземление сделано с использованием кабеля, прикрепленного к бетонной стене. Некоторые трубы отопления по стоякам полностью отрезаны, как и трубы горячей воды. Нам горячую воду дали только в последних числах октября, - жалуются горожане.

Люди обращались к начальнику КСП, но получили ответ, что замена оборудования — это платная услуга, и КСП не обязан этим заниматься. Тогда они направились в акимат, в отдел жилищной инспекции.

Там им пообещали, что проблему решат. С тех пор жильцы ежедневно звонят в КСП и акимат, но никаких действий по исправлению ситуации так и не предпринимается.

Кроме того, жильцы обнаружили, что к их тепловой сети подключен детский сад, расположенный рядом с их домом.

И теперь начальник КСП нам объясняет отсутствие тепла этим обстоятельством. Каждый раз новые причины. Мы отправили письмо в прокуратуру на электронный адрес, указанный на их официальном сайте, и звонили дежурному прокурору, но никаких действий предпринято не было. В нашем доме живут инвалиды, дети и просто люди. Помогите нам, мы замерзаем, - говорят люди.

Журналист редакции обратился за комментарием к начальнику КСП «ЖЭК-4» Рысбеку Мергенову. Он заявил, что сейчас проводятся работы по наладке теплоснабжения дома.

Есть ряд объектов, расположенных рядом с этим домом, которые нарушают гидравлику. Например, рядом стоящий детский сад напрямую берет тепло из подвала дома. Также рядом стоящий дом №6 тоже гидравлику нарушает. Это все влияет на качество теплоснабжения 11 дома. Регулирующих органов нет. На штабе города я этот вопрос поднял, вопрос решаем, - сказал Рысбек Мергенов.

Редакция Lada.kz ожидает от городского отдела жилищной инспекции ответ о том, какие меры предпринимаются для решения проблемы с теплоснабжением в данном доме.