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10.11.2024, 21:41

«Мартышкин труд»: жители Актау назвали замену трубопровода халтурой

Коммунальная жизнь 0 896 Сергей Кораблев

Коммунальщики, рассказали жители 12 микрорайона, производили замену труб после порыва. При этом изделия оказались старыми и разного диаметра.

Фото жителей 12 микрорайона
Фото жителей 12 микрорайона

Жители 12 микрорайона сообщают, что в результате порыва пришлось проводить замену участка трубопровода.

На месте старых труб сегодня, 10 ноября, появились такие же, только большим диаметром, которые рабочие просто приварили заплатками.

Жители уверены, что с таким качеством труб и работ на данном участке произойдет еще не один порыв в зимний период.

На их совести будет новый порыв и потеря тепла. Мартышкин труд, - говорит жительница 12 микрорайона.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» пока никак не прокомментировали ситуацию. Lada.kz ожидает официальный ответ.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Да, действительно, люди не шарят. Сам работал сварщиком и знаю как называется этот метод сварки. Иногда приходится его применять Не буду пока комментировать, дождусь ответа КЖСА. иначе ответят как я
10.11.2024, 17:45
Andrew110
Andrew110
Вот, что бывает когда люди совсем не разбираются в вопросе. Не разного диаметра, а это гильза, лежащая под дорогой, в которую вставлена труба. Чтобы дорогу не перекапывать при замене трубы. Не заплатка, а видимо не хватило длины трубы и её наростили таким способом. То, что бдят хорошо, но ведь надо понимать предмет бдения, а то получится так, что реальную проблему не увидите, а на пустом месте панику разведете.
10.11.2024, 17:14
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