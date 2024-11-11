«Мартышкин труд»: жители Актау назвали замену трубопровода халтурой

Коммунальщики, рассказали жители 12 микрорайона, производили замену труб после порыва. При этом изделия оказались старыми и разного диаметра.

Фото жителей 12 микрорайона

Жители 12 микрорайона сообщают, что в результате порыва пришлось проводить замену участка трубопровода.

На месте старых труб сегодня, 10 ноября, появились такие же, только большим диаметром, которые рабочие просто приварили заплатками.

Жители уверены, что с таким качеством труб и работ на данном участке произойдет еще не один порыв в зимний период.

На их совести будет новый порыв и потеря тепла. Мартышкин труд, - говорит жительница 12 микрорайона.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» пока никак не прокомментировали ситуацию. Lada.kz ожидает официальный ответ.