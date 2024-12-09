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09.12.2024, 14:37

В квартире жителя Актау появилась плесень из-за протекающей кровли

Коммунальная жизнь 0 2 364 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратился житель дома №14 в 14 микрорайоне с жалобой. Как он сообщил, в его квартире начала распространяться плесень, что стало следствием протекающей кровли. Несмотря на обращения, управляющая компания уже полгода не устраняет неисправность. Руководитель ТОО «РЭП» Аскар Сапашев прокомментировал жалобу жителя.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам жителя 14 дома 14 микрорайона, с наступлением осенних дождей в его квартире стали появляться сырость и влажные пятна на стенах и потолке. Ситуация ухудшилась до того, что под обоями начала расти плесень, создавая угрозу не только для состояния жилья, но и для здоровья проживающих там людей.

Мы неоднократно обращались в КСК, но проблема до сих пор не решена. Из-за постоянной сырости становится трудно дышать, а плесень распространяется все быстрее. Делать ремонт бесполезно — после каждого дождя нас снова затапливает. Плесень очень опасна, она может вызывать аллергии, заболевания дыхательных путей и в целом ухудшать здоровье. При этом мы вынуждены жить в таких условиях, несмотря на то, что исправно оплачиваем услуги обслуживающей компании каждый месяц. Однако проблемы с крышей остаются нерешенными, — поделился житель.

Руководитель ТОО «РЭП» Аскар Сапашев подтвердил, что кровля действительно требует ремонта. По его словам, проблема протекающей кровли находится на контроле компании.

Мы осведомлены о ситуации и проводим ремонт кровли поочередно. Для выполнения работ мы привлекаем подрядчиков, которые в данный момент работают на другом объекте. Все необходимые материалы уже закуплены, и как только бригада освободится, ремонт кровли в данном доме будет начат. На сегодняшний день у нас есть четыре заявки на ремонт крыш в различных домах. Из-за изношенности жилых домов мы все лето занимались восстановлением кровель. Вопрос с 14-м домом будет решен в ближайшее время, — сообщил руководитель ТОО «РЭП» Аскар Сапашев.

 

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