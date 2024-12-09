Жители Актау жалуются на мусор, разлетевшийся с контейнерных площадок

На плохую работу коммунальщиков жалуются жители 11 микрорайона. По их словам, весь микрорайон оказался завален мусором, который коммунальные службы не вывозят своевременно. В коммунальной службе пояснили, что причиной разлетевшегося мусора стала ветреная погода.

Фото жителей Актау

Жители 11 микрорайона выражают недовольство качеством работы коммунальных служб. По их словам, мусор с контейнерных площадок не вывозится вовремя, что приводит к его скоплению и распространению по всему микрорайону.

Мы ежедневно видим разбросанные пакеты, пластиковые бутылки и другой мусор, который ветер разносит по дворам. Контейнеры постоянно переполнены. Это не только портит внешний вид микрорайона, но и создает антисанитарные условия. Если бы мусор вывозили своевременно, такого беспорядка бы не возникло, — пожаловался один из местных жителей.

По словам горожан, весь 11 микрорайон завален мусором пятый день.

Думала, что уберут, но никто даже не собирается это делать, - говорит жительница 11 микрорайона.

Корреспондент редакции Lada.kz обратился за комментариями в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. В акимате сообщили, что сделали замечание компании ТОО «Каспий Оперейтинг» с требованием устранить мусор.

В свою очередь, в ТОО «Каспий Оперейтинг» пояснили, что из-за непогоды мусор разносится ветром.