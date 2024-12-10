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10.12.2024, 13:40

Такие специалисты! Новая схема подачи тепла обрекла три дома в Актау на холод

Коммунальная жизнь 0 5 629 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители 4, 5, 6 домов 6 микрорайона. По словам людей, они с начала отопительного сезона сидят без отопления. Управляющая компания объяснила отсутствие отопления изменением схемы подключения теплоснабжения.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

По словам жителей 4, 5, 6 домов в 6 микрорайоне, на протяжении отопительного периода, который начался с 15 октября 2024 года в их квартирах, нет нормального отопления. Батареи в некоторых квартирах или совсем холодные, или чуть теплые.

Отопление поступает в наши квартиры не в полном объеме. С понижением температуры наружного воздуха в квартирах стало совсем холодно. Обращения в обслуживающую компанию ОО «Арман» и в колл-центр на «109» результата не принесли. Просим власти вмешаться и оказать содействие в решении проблемы с отоплением в наших домах. В случае не решения данной проблемы в кратчайшие сроки, мы будем вынуждены обращаться в вышестоящие органы, прокуратуру, - говорят жители.

В управляющей компании ОО «Арман» пояснили корреспонденту, что самостоятельно решить проблему они не в силах. Также они неоднократно обращались за помощью в ГКП «КЖСА», ТОО «МАЭК» и жилищную инспекцию.

С начала отопительного сезона жители этих трех домов не получают тепло в полном объеме из-за изменений в схеме подключения, при этом все расчеты и наладка тепловых сетей были проведены для подключения к верхней зоне, а не к нижней. В данный момент нет достаточного перепада, представителями «КЖСА» этот факт зафиксирован. Провести наладку не представляется возможным. Я работаю с этими домами более 20 лет. И все эти годы наши дома были подключены к сетям, идущим на верхнюю зону. Гидравлический расчёт и наладка внутридомовых тепловых сетей рассчитаны на параметры, подающие на верхнюю зону. В этом году наши дома подключили к нижней зоне, - пояснила председатель ОО «Арман» Елена Батагова.  

Елена Батагова подчеркнула, что в данный момент на теплоузлах между падающей и обратной сетью нет перепада давления, в результате чего и нет достаточной циркуляции для нормального тепла.

Lada.kz направила запрос в городскую жилищную инспекцию для получения комментариев по ситуации, однако журналиста перенаправили в ГКП «КЖСА».

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