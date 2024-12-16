Жителей Актау просят сообщать о фактах завышения объема на ОДН по питьевой воде

Ассоциация управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества (УСКиОСИ) Мангистауской области обратилась к жителям Актау с просьбой сообщать о фактах завышения количества начисленного объема на общедомовые нужды по питьевой воде на жилую квартиру.
К жителям Актау обратилась ассоциация УСКиОСИ региона – организация просит горожан сообщать им о фактах завышения начисленного объема по ОДН.
В ходе встречи с населением акима Мангистауской области был озвучен вопрос по этой теме. В ответ аким области дал поручение создать рабочую группу по выяснению причин завышенного ОДН по питьевой воде жителям города. Мы просим горожан: отправляйте фото квитанции (жировки). И не забудьте скрыть личные данные, - сообщили в ассоциации.
Организация предоставила контакты для передачи данных: e-mail - ausk-aktau@mail.ru; WhatsApp – 8 701 804 8888.
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