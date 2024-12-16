Жителей Актау просят сообщать о фактах завышения объема на ОДН по питьевой воде

К жителям Актау обратилась ассоциация УСКиОСИ региона – организация просит горожан сообщать им о фактах завышения начисленного объема по ОДН.

В ходе встречи с населением акима Мангистауской области был озвучен вопрос по этой теме. В ответ аким области дал поручение создать рабочую группу по выяснению причин завышенного ОДН по питьевой воде жителям города. Мы просим горожан: отправляйте фото квитанции (жировки). И не забудьте скрыть личные данные, - сообщили в ассоциации.