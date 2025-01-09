Перекрыть центральную дорогу хотят жители Актау из-за проблем с отоплением

По словам жителей 15 микрорайона, тепла в их квартирах нет с начала отопительного сезона. Несмотря на это, обслуживающая компания требует оплату за услугу, которую не предоставляет. В отчаянии люди хотят перекрыть центральную дорогу города, надеясь привлечь внимание к своей проблеме.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

В редакцию Lada.kz обратились жители 15 микрорайона. Они рассказали, что в 11 домах до сих пор нет отопления и горячей воды. Люди жалуются, что их проблему игнорируют все уполномоченные органы, и, в частности, их обслуживающая организация.

С 15 октября по городу начали подавать тепло. Однако в домах №№ 25, 27, 28, 28а, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 52 отопления не было и нет. В начале ноября на встрече с представителями городской жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и КСК «Натис АБ» (управляющей компанией – прим. автора) было обещано, что в микрорайоне тепло появится в тот же день. Однако тепло не появилось ни в тот же день, ни через месяц. В начале декабря снова была встреча с представителями вышеуказанных организаций и средств массовой информации – и снова безрезультатно. Руководитель обслуживающей компании «кормит нас завтраками». И самое паршивое в этом то, что нам приходят счета за отопление, причем, считают нас по среднему значению. А это суммы, которые доходят до десяти тысяч тенге в месяц, - сетуют жители.

По словам жителей, им приходится отапливать свои жилища при помощи электрических обогревателей, работающих круглосуточно. А это большие счета за электроэнергию.

У нас в 15 микрорайоне часто отключается свет, а это значит - перестают работать бойлеры и обогреватели. Это же чистейший беспредел, бесчеловечность, варварство. Собаку в мороз не выпустят на холод, так как животному тоже нужно тепло, а тут не то, что взрослые люди – дети мерзнут, причем, у большинства жителей это младенцы. Мы просим власти разобраться с деятельностью ТОО «Натис АБ». Мы платим туда на личный счет Kaspi Bank, так как нам не приходят жировки, только уведомления о задолженности. Ремонт подъездов не производится годами, кровельный ремонт так же. Очень низкое состояние трубопроводов, вентилей. Никаких отчетов населению не ведется. Мы просим провести проверку финансовой деятельности данной обслуживающей компании – мы не знаем, куда уходят наши деньги, - возмущаются жители.

По словам горожан, они обращались с заявлениями в областной и городской акиматы, в жилищную инспекцию, прокуратуру и антикоррупционную службу. Однако обращения жителей остались без ответа.