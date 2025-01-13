Коммунальная анархия закончилась потопом и ущербом для бизнеса в одном из домов Актау

В жилом комплексе «Айракты» в 17 микрорайоне произошел порыв в системе водоочистки, из-за чего затопило цокольные этажи домов №№ 85 и 86. Как рассказала Лилия Лахмоткина, владелец танцевально-образовательного центра «QUARTZ», ответственность за произошедшее никто из жильцов нести не хочет, так как, по ее словам, фильтр для очистки воды был установлен незаконно.

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В ЖК «Айракты» 8 января произошло затопление коммерческих помещений, расположенных на цокольных этажах домов №№ 85 и 86. Случилось это из-за порыва в системе водоочистки одного из домов. Как оказалось, водяной фильтр установили сами жильцы, без уведомления предпринимателей.

Жильцы дома №85 установили незаконно водяной фильтр, он лопнул, что и привело к потопу в помещениях, расположенных на цокольном этаже здания. Далее вода поднялась по колено и перелилась уже в коммерческие помещения дома №86. За моральный ущерб платить не хотят, дверь закрыли перед нами, когда мы пришли с жалобой к жильцам, - рассказала Лилия Лахмоткина.

По ее словам, в жилом комплексе не функционирует управляющая компания. Жильцы некоторое время назад отказались от ее услуг.

От КСК отказались, никого не нанимали, ОСИ не создавали. У них никто не фиксирует деятельность коммунальную. Договора нет, никаких квитанций, жировки нам не приходят. Какие-либо поломки – мы самостоятельно нанимаем сантехника или, нужно, мастера. А кто будет отвечать за это? Мы не были в курсе о фильтре для воды, и вот что произошло благодаря самоуправству и халатности. В итоге – мы за свой счет нанимали людей, рабочих, арендовали насосы для откачки воды и тепловую пушку, чтобы сушить помещение. Мы не можем остановить работу, люди потеряют клиентов, выручку. Мы хотим, что жители понимали, что такое ответственность и, в конце концов, появился КСК или ОСИ, где будут следить за коммунальной частью, - пожаловалась Лилия Лахмоткина.

Еще одна из пострадавших от затопления - Шынарай Бинеубаева, у которой на цокольном этаже находится ателье по пошиву национальной одежды. По ее словам, порыв случился из-за того, что никто не проводил техническое обслуживание системы водоочистки.