18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.81
542.72
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.01.2025, 10:32

Коммунальная анархия закончилась потопом и ущербом для бизнеса в одном из домов Актау

Коммунальная жизнь 0 2 976 Александр Рыжих

В жилом комплексе «Айракты» в 17 микрорайоне произошел порыв в системе водоочистки, из-за чего затопило цокольные этажи домов №№ 85 и 86. Как рассказала Лилия Лахмоткина, владелец танцевально-образовательного центра «QUARTZ», ответственность за произошедшее никто из жильцов нести не хочет, так как, по ее словам, фильтр для очистки воды был установлен незаконно.

Коллаж из фото
Коллаж из фото

В ЖК «Айракты» 8 января произошло затопление коммерческих помещений, расположенных на цокольных этажах домов №№ 85 и 86. Случилось это из-за порыва в системе водоочистки одного из домов. Как оказалось, водяной фильтр установили сами жильцы, без уведомления предпринимателей.

Жильцы дома №85 установили незаконно водяной фильтр, он лопнул, что и привело к потопу в помещениях, расположенных на цокольном этаже здания. Далее вода поднялась по колено и перелилась уже в коммерческие помещения дома №86. За моральный ущерб платить не хотят, дверь закрыли перед нами, когда мы пришли с жалобой к жильцам, - рассказала Лилия Лахмоткина.

По ее словам, в жилом комплексе не функционирует управляющая компания. Жильцы некоторое время назад отказались от ее услуг.

От КСК отказались, никого не нанимали, ОСИ не создавали. У них никто не фиксирует деятельность коммунальную. Договора нет, никаких квитанций, жировки нам не приходят. Какие-либо поломки – мы самостоятельно нанимаем сантехника или, нужно, мастера. А кто будет отвечать за это? Мы не были в курсе о фильтре для воды, и вот что произошло благодаря самоуправству и халатности. В итоге – мы за свой счет нанимали людей, рабочих, арендовали насосы для откачки воды и тепловую пушку, чтобы сушить помещение. Мы не можем остановить работу, люди потеряют клиентов, выручку. Мы хотим, что жители понимали, что такое ответственность и, в конце концов, появился КСК или ОСИ, где будут следить за коммунальной частью, - пожаловалась Лилия Лахмоткина.

Еще одна из пострадавших от затопления - Шынарай Бинеубаева, у которой на цокольном этаже находится ателье по пошиву национальной одежды. По ее словам, порыв случился из-за того, что никто не проводил техническое обслуживание системы водоочистки. 

Отказались от услуг КСК из-за экономии. И что? Сэкономили? Я на рынке с 2009 года. Это помещение покупала в кредит через фонд «Даму». И в данный момент мы не можем  создать рабочую обстановку, так как везде вода и все ткани мокрые. А у меня государственный заказ, недавно тендер выиграла. Теперь как в срок успеть - я не знаю, - возмутилась Шынарай Бинеубаева.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...