Восстановить плитку после ремонтных работ требуют жители Актау

Сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) провели ремонтные работы на трубопроводе, но по их окончании тротуарную плитку так и не уложили. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото жителей дома №35 в 11 микрорайоне

По словам жителей 11 микрорайона, возле дома №35 прямо перед продуктовым магазином «Дима» проводились работы на трубопроводе. После завершения осталась разбросанной тротуарная плитка.

Жильцы дома №35 винят в этом коммунальщиков, которые должны были восстановить ее, чего наглядно не сделали.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в ГКП «КЖСА». На предприятии ответили, что владелица магазина «Дима» давала нотариально заверенное согласие на благоустройство близлежащей территории в случае ремонтных работ. То есть хозяйка торговой точки взяла обязательства своими силами восстанавить плитку.

В предприятии пообещали, что владелица магазина восстановит покрытие в ближайшее время.

Напомним, ранее с жалобой выступили жильцы дома №35 в 11 микрорайоне.