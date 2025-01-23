Коммунальные споры: кто должен восстановить тротуар после ремонта трубопровода в Актау

Владелица торговой точки в 11 микрорайоне вместе с жильцами дома №35 внимательно изучила документацию. Оказалось, что участок с поврежденным тротуарным покрытием не принадлежит ей, соответственно, на нее не могут быть возложены обязательства по восстановлению плитки. В ГКП «КЖСА» ранее заявляли обратное. Кто обязан провести работы по благоустройству брусчатки после проведения ремонта трубопровода, выяснял корреспондент Lada.kz Сергей Кораблев.

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После детального изучения документов хозяйки магазина «Дима», находящегося в доме №35, стало ясно, что данный участок земли не принадлежит ей на праве собственности.

Об этом свидетельствует предоставленный государственный акт. Отсюда следует, что ответственность за восстановление покрытия она не несет.

Жители отмечают, что хозяйка магазина давала нотариально заверенное согласие на восстановительные работы в пределах своего участка, то есть прилегающей к магазину лестнице и самого помещения.

Починка же тротуарной плитки вблизи магазина, получается, лежит на «КЖСА».

Жильцы дома №35 направили жалобу через сервис «e-Otinish», прикрепив государственный акт, и ожидают ответа.

Несколько лет назад, уверяют жители дома №35, на этом же самом участке после проведения работ ГКП «КЖСА» возникала аналогичная ситуация. Тогда организация также отказалась проводить восстановительные работы, и только после вмешательства акимата плитка была уложена должным образом.

«КЖСА» вновь уклоняется от своих обязательств, оставляя территорию в неудовлетворительном состоянии. Подобная практика халатного отношения со стороны организации, к сожалению, становится систематической: такие проблемы наблюдаются не только в 11 микрорайоне, но и в других частях города после проведения ремонтных работ. Мы просим вас посодействовать в привлечении внимания к этой ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее игнорирование обязательств по благоустройству, - говорят жители.

В пресс-службе «КЖСА» корреспонденту Lada.kz пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее с жалобой выступили жильцы дома №35 в 11 микрорайоне. На предприятии им ответили, что хозяйка торговой точки взяла обязательства своими силами восстановить плитку.