Жители Актау смогут задать вопросы по ОСИ, КСК и ОДН

В Актау 15 февраля пройдет акция, в ходе которой горожане смогут задать интересующие вопросы касательно ОСИ, КСК, ОДН. Об этом сообщает Мангистауский областной филиал «Народной партии Казахстана».
Региональный филиал «Народной партии Казахстана» проведет общественный прием по проблеме многоэтажек совместно с областной Ассоциацией УСКиОСИ.
Будут подняты вопросы управления и содержания общего имущества объекта кондоминиума, а также рассмотрены предложения по улучшению управления домами, содержанию общего имущества, вопросам ремонта, эксплуатации или модернизации инфраструктуры.
Мероприятие запланировано на 15 февраля, с 10:00 до 16:00 часов, в бизнес-центре «Звезда Актау», расположенном в 14 микрорайоне.
На прием организаторы просят записываться заранее по номеру телефона: +7 (707) 315-41-44.
Для справки
Ассоциацией УСКиОСИ – Ассоциация управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества.
ОСИ – объединения собственников имущества.
КСК – кооперативы собственников квартир.
ОДН – общедомовые нужды.
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