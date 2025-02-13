Жители Актау смогут задать вопросы по ОСИ, КСК и ОДН

В Актау 15 февраля пройдет акция, в ходе которой горожане смогут задать интересующие вопросы касательно ОСИ, КСК, ОДН. Об этом сообщает Мангистауский областной филиал «Народной партии Казахстана».

Фото с сайта gkhsp.kz

Региональный филиал «Народной партии Казахстана» проведет общественный прием по проблеме многоэтажек совместно с областной Ассоциацией УСКиОСИ.

Будут подняты вопросы управления и содержания общего имущества объекта кондоминиума, а также рассмотрены предложения по улучшению управления домами, содержанию общего имущества, вопросам ремонта, эксплуатации или модернизации инфраструктуры.

Мероприятие запланировано на 15 февраля, с 10:00 до 16:00 часов, в бизнес-центре «Звезда Актау», расположенном в 14 микрорайоне.

На прием организаторы просят записываться заранее по номеру телефона: +7 (707) 315-41-44.

Для справки

Ассоциацией УСКиОСИ – Ассоциация управляющих сервисных компаний и объединений собственников имущества.

ОСИ – объединения собственников имущества.

КСК – кооперативы собственников квартир.

ОДН – общедомовые нужды.