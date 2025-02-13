Жители Актау возмутились демонтажом козырька в подъездном доме

Жильцов подъездного дома №60, расположенного в 12 микрорайоне, возмутил демонтаж козырька, который, по их мнению, находился в надлежащем состоянии. Ситуацию прокомментировала председатель ПКСК «Собственник» Ольга Котовник.

Фото: кадр видео

Одна из жительниц дома №60 сняла на видео, как проводится демонтаж козырька в подъезде №3.

Зачем демонтировали добротный подъездный козырек. Для чего это делается? Я понимаю, если бы он был аварийный. Зачем разбивают стоящее и ставят эту ерунду, - говорит автор видео.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к председателю ПКСК «Собственник» Ольге Котовник. Организация занимается обслуживанием дома №60.

Председатель объяснила, что при обходе 12 микрорайона установлено, что после обильных осадков к весне этого года козырек подъезда №3 в доме №60 стал аварийным. Было принято решение о замене конструкции.

Я не хочу, чтобы произошла такая же непредвиденная ситуация, как в 2016 году, когда ночью в доме №40 обрушился козырек. Причем, он не был в смете. Не дай Бог, и этот мог рухнуть также неожиданно, - отметила Ольга Котовник.

Глава ПКСК подчеркнула, что самому дому уже 43 года.

Ольга Котовник договорилась с подрядной организацией, которая взяла за услуги демонтажа и установку нового козырька из профнастила 200 тысяч тенге, в то время как другие компании, с ее слов, запрашивали 260 тысяч тенге и более. Таким образом, представитель «Собственника» постаралась сэкономить, чтобы снизить финансовые затраты для жильцов дома №60.

Никто не приходит на собрание, а потом возмущаются. Всем говорю: предлагайте своих подрядчиков. Я не беру с этого ни копейки, мне не надо – сама живу в галерейном доме, - сетует Ольга Котовник.

Напомним, обильные осадки стали причиной обрушения подъездного козырька в доме №40 в 12 микрорайоне.