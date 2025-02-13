Кто прав? Жители Актау жалуются на коммунальщиков из-за последствий ремонта трубопровода

Около двух недель жители 15 микрорайона испытывают неудобства в передвижении из-за проводимых работ по замене трубопровода. Что на это ответили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), в материале корреспондента Lada.kz .

Фото жителей дома №54

Жители дома №54 утверждают, что из-за замены трубопровода людям оставили лишь узкий проход у мусорных контейнеров, в то время как на основном месте подъема к центральной дороге валяется переносной мостик.

Конструкцию по сегодняшний день так и не установили.

Нелогично получается, что мостик валяется, а люди проходят мимо мусорных баков по грязи, - говорят жители дома №54.

Люди также сомневаются, что коммунальная служба после работ восстановит асфальтовое покрытие должным образом.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «КЖСА», на указанном участке подрядная организация ведет капитальный ремонт трубопровода. Компании пообещали направить обращение жильцов дома №54, после чего вопрос с более комфортным передвижением для населения во время проводимых работ решится.