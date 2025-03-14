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13.03.2025, 19:33

«Хоть обнимай батарею»: жители 4 микрорайона Актау требуют реконструкции теплосетей

Коммунальная жизнь 0 1 489 Сергей Кораблев

Жители Актау требуют от властей изыскать средства и возможности для проведения полной реконструкции внутримикрорайонной тепловой сети, которую не проводили много лет. Об этом свидетельствуют множественные порывы трубопроводов теплоснабжения, происходящие с завидной регулярностью и зачастую в одних и тех же местах. О проблеме, которая берет свои корни с начала отопительного сезона, рассказали жители 4 микрорайона, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта dzen.ru
Фото с сайта dzen.ru

По словам жителей 4 микрорайона, тепло в их домах появилось лишь спустя 10 дней после начала отопительного сезона, и то, только у единиц. Многим пришлось мерзнуть в своих квартирах.

На жалобы в обслуживающей компании людям отвечали, что в микрорайоне ржавые трубы, которые постоянно приходится латать.

Исходя из вышеназванного, люди требуют от властей полноценной реконструкции теплосетей.

У  нас практически во всех домах на теплоузлы не приходят те параметры, которые называет МАЭК. ЖЭК уверяет, что нестабильную подачу отопления осуществляет именно МАЭК. А куда она рассеивается, непонятно, аж зла не хватает. Сидим будто на Камчатке. Мы считаем, что проблема кроется в сетях ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА). По-хорошему, необходима полная реконструкция теплосети, потому что порывы происходят в одних и тех же местах. Это насколько должны быть гнилые трубы, чтобы так часто сталкиваться с поломками, - говорят жители 4 микрорайона.

Так, житель дома №60 с помощью лазерного пирометра зафиксировал, что стена в спальне прогревается максимум до +38 ℃.

Хоть обнимай батарею и спи возле нее, - с отчаянием говорит житель дома №60.

В феврале прошлого года, отмечают жители, в одиннадцати домах 4 микрорайона заменили новые теплосчетчики. Начисления же по ним начали проводить только в январе этого года. Три месяца с октября люди платили по завышенному тарифу. Справку о перерасчете из ЖЭКа людям получить не удалось. 

В летний период производился ремонт и замена внутридомовых тепловых сетей для подготовки к новому отопительному сезону. Благодаря новому руководителю «ЖЭК-4» Рысбеку Мергенову произведена полная ревизия и ремонт домовых тепловых узлов. Заменены узлы смешения (элеватор). Но весь смысл всех этих работ сводится к нулю из-за состояния внутримикрорайонных тепловых сетей. Из-за множественных прорывов без тепла сидят десятки домов. Люди вынуждены использовать газовые плиты, чтобы хоть как-то обогреть свои квартиры, что небезопасно. Используют сплит-системы и различные обогреватели, чем дают повышенную нагрузку на электрические сети. Воду приходится подогревать на газовой плите либо, опять же, пользоваться электрическими водонагревателями, а на дворе 21 век, - рассказали люди.

В ТОО «МАЭК» отреклись от данной проблемы, сообщив, что нужно обращаться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», так как между магистральными сетями энергокомбината и домовыми сетями (КСК/ОСИ) – сети «КЖСА».

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» объяснили, что реконструкцию проводит городская администрация. 

Lada.kz ожидает официального комментария от Актауского городского акимата.

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