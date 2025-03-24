Трубопровод прорвало в Актау: ремонт завершен раньше срока

Из-за ситуации с прорывом трубопровода жители 8 микрорайона почти сутки провели без воды. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) заявили о том, что ликвидировали последствия аварии раньше срока, сообщает Lada.kz .

Фото: msn.com

В течение текущего дня в редакцию Lada.kz поступили жалобы от жильцов нескольких домов в 8 микрорайоне, которые сообщали об отсутствии питьевой воды. Причина заключалась в прорыве магистрального трубопровода.

Ремонтные работы на месте аварии «КЖСА» планировали завершить к 20:00 часам, однако стало известно, что их закончили раньше срока.

Трубопровод питьевой воды поставлен на заполнение, - заверили в «КЖСА».

При ликвидации последствий внештатной ситуации было привлечено шесть единиц спецтехники и две бригады в количестве 10 человек.

Напомним, с вечера 23 марта без питьевой воды остались несколько домов в 8 микрорайоне. В четырех микрорайонах было снижено давление.