Очередной прорыв трубопровода в Актау: снижено давление питьевой воды

С вечера вчерашнего дня, 23 марта, без питьевой воды остались несколько домов в 8 микрорайоне. В четырех микрорайонах снижено давление, сообщает Lada.kz .

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По словам жителей 8 микрорайона, вчера, 23 марта, примерно в 20:30 часов, им отключили питьевую воду.

Обстоятельства привели к массовой публикации жалоб в Telegram-чате акима Мангистауской области. Позже стало известно, что причиной отсутствия воды стал прорыв трубопровода в доме №14 в 8 микрорайоне. Коммунальщики отчитались, что все усилия направлены на устранение аварии и пообещали в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение.

С утра 24 марта недовольство жителей 8 микрорайона не утихает – воды в их квартирах по-прежнему нет.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) заявили, что авария не устранена. Под ограничение попадают дома №№ 14, 16, 18, 20 в 8 микрорайоне и здание «Мунайтелеком» в 8А микрорайоне.

Кроме того, в 7, 9, 14 и в 15 микрорайонах давление подачи питьевой воды снижено.