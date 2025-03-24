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24.03.2025, 10:51

Очередной прорыв трубопровода в Актау: снижено давление питьевой воды

Общество 0 2 563 Сергей Кораблев

С вечера вчерашнего дня, 23 марта, без питьевой воды остались несколько домов в 8 микрорайоне. В четырех микрорайонах снижено давление, сообщает Lada.kz.

Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

По словам жителей 8 микрорайона, вчера, 23 марта, примерно в 20:30 часов, им отключили питьевую воду.

Обстоятельства привели к массовой публикации жалоб в Telegram-чате акима Мангистауской области. Позже стало известно, что причиной отсутствия воды стал прорыв трубопровода в доме №14 в 8 микрорайоне. Коммунальщики отчитались, что все усилия направлены на устранение аварии и пообещали в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение.

С утра 24 марта недовольство жителей 8 микрорайона не утихает – воды в их квартирах по-прежнему нет.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) заявили, что авария не устранена. Под ограничение попадают дома №№ 14, 16, 18, 20 в 8 микрорайоне и здание «Мунайтелеком» в 8А микрорайоне.

Кроме того, в 7, 9, 14 и в 15 микрорайонах давление подачи питьевой воды снижено.

На данный момент ведутся ремонтные работы. Задействована вся нужная техника. Ориентировочно воды не будет до 20:00 часов, - заверили в ГКП «КЖСА».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
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