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07.04.2025, 09:20

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 7 апреля

Коммунальная жизнь 0 1 514 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 7 апреля. 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

По данным ГКП «АУЭС», 7 апреля в городе не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 7 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 5 микрорайон, техническую воду отключат в доме №1 и в здании №5;
  • 7 микрорайон, питьевой воды не будет в домах №№ 11, 12;
  • 12 микрорайон, техническую воду отключат в доме № 17 и в детском саду № 33;
  • 34 микрорайон, питьевую воду отключат в домах №№ 11, 12, 16, 18.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 26, 31А микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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