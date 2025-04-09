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09.04.2025, 09:45

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 9 апреля

Коммунальная жизнь 0 1 322 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 9 апреля. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

По данным ГКП «АУЭС», 9 апреля в городе не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 9 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 5 микрорайон, технической воды не будет в доме №1;
  • 28 микрорайон, питьевую воду отключат в доме №25.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 2, 3, 4А микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

 

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