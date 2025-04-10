Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 10 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 10 апреля.

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Электроэнергия

По данным ГКП «АУЭС», 10 апреля в городе не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 10 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, технической воды не будет в домах №№1, 13, 18, 20, 21, 40, 41, 42;

без технической воды останутся жители домов №№2-8 в 7 микрорайоне;

8 микрорайон, техническую воду отключат в домах №№ 12, 27, 28, 29;

ограничат в технической воде жильцов домов №№12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 в 14 микрорайоне и в доме № 4 в 15 микрорайоне;

26 микрорайон, питьевую воду отключат в доме №22;

27 микрорайон, технической воды не будет в домах №№15, 16, 16А,17, 64, 64А, 65, 66, 67;

29 микрорайон, без питьевой воды временно останутся жильцы домов №№ 20, 21, 30, 31;

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие водоснабжения во 2, 6, 16 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 3, 4 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.