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27.05.2025, 13:07

Ремонт турбины МАЭКа ведет компания, не имеющая необходимого опыта работы – Бектенов

Коммунальная жизнь 0 6 811 Ольга Максимова

В Астане состоялось заседание Правительства РК, в ходе которого рассмотрели итоги прошедшего отопительного сезона и ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, в том числе в Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на риски затягивания ремонтных работ в ряде регионов. В числе отстающих была названа Мангистауская область. Так, ремонт турбины на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» ведет компания, не имеющая соответствующего опыта.  

В Семее до сих пор не начаты работы на котельных. В Костанайской области с 10 апреля не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ, аналогичная ситуация – с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау отмечаются низкие темпы работ по ремонту котлов на котельной города Сатпаев.

Подобные упущения допускаются практически во всех регионах и свидетельствуют о недостаточном контроле. Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или конкурсы. Подготовка к отопительному сезону – основная задача акиматов на ближайшие три месяца, - подчеркнул премьер-министр.

Перед акиматами регионов поставлена задача в двухнедельный срок завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ. По новым объектам теплоснабжения, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, пуско-наладочные работы должны быть завершены не позднее августа. Акимам поручено лично контролировать ситуацию, еженедельно посещать объекты теплоснабжения и оперативно реагировать на возникающие риски.

Министерствам энергетики, промышленности и строительства, а также акиматам необходимо до 10 июня актуализировать планы подготовки к отопительному сезону. В северных, центральных и восточных регионах полная готовность инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ должна быть обеспечена до 15 сентября, в остальных регионах – до 15 октября.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Когда работу поручают тем, кто не умеет её делать, видимо цель не положительный результат, а сам процесс, его обеспечение ресурсами...
27.05.2025, 14:34
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