Химическая обработка деревьев ведется в Актау: есть ли опасность для населения?

В Актау обрабатывают растения для защиты от вредителей. В ответственной компании ТОО «Green City Aktau» рассказали, безопасны ли для населения применяемые в мероприятиях препараты, передает Lada.kz .

Фото: ТОО «Green City Aktau»

В работах по химической обработке зеленых насаждений от вредителей задействовано две единицы техники и девять сотрудников ТОО «Green City Aktau». Мероприятия проводятся с 21:00 до 03:00 часов.

Наше учреждение тесно сотрудничает с Казахским научно-исследовательским институтом защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева в Алматы. Специалисты института посетили наш город, провели научно-аналитическую работу по борьбе с вредителями растений, определили меры борьбы с ними и внесли предложения по применяемым препаратам. Мы проводим химическую обработку с учетом этих рекомендаций. В целях защиты зеленых насаждений города от вредителей химическая обработка ведется в соответствии с разработанным дендрологическим планом. Используемый препарат не представляет никакой опасности для людей и животных. Работы по химической обработке ведутся поэтапно, - сообщили в компании «Green City Aktau» .

Химическую обработку уже провели у мечети Бекет-ата, на площади Ынтымак и у здания Мангистауского областного акимата.

Напомним, ранее жители 14 микрорайона возмутились тем, что вдоль набережной без предупреждения населения обрабатывают деревья.