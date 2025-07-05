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04.07.2025, 20:08

Замглавы Актау раскритиковал работу руководителей школ в отопительный сезон

Коммунальная жизнь 0 1 098 Лиана Рязанцева

Под председательством заместителя акима Актау Бауыржана Есенова состоялось заседание штаба по вопросу подготовки к отопительному сезону многоквартирных жилых домов (МЖД), включая социальные объекты. Чиновник указал на ошибки в работе образовательных учреждений зимой, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Заместитель акима Актау акцентировал внимание на руководителях образовательных учреждений, ответственных за содержание зданий и организацию их работы.

Отмечаю, что из-за установки насосов, не соответствующих техническим требованиям, в прошедшем отопительном сезоне в ряде МЖД (в 7, 9, 12, 13, 14 и 15 микрорайонах) наблюдались перебои с подачей тепла. В это время некоторые руководители самоустранились и переложили всю ответственность на акимат и коммунальные службы. Недопустимо, чтобы в образовательных учреждениях снижалась температура, поскольку это может привести к приостановке учебного процесса и росту заболеваемости среди учащихся. Учитывая, что на сегодняшний день лекарственные препараты стоят недешево, это станет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет жителей, - сказал Бауыржан Есенов.

По его мнению, подготовка к отопительному сезону – это зона общей ответственности, а не исключительно обязанность акимата.

Жилищная инспекция совместно с отделом ЖКХ должны организовать и координировать работу всех участников данного процесса, проверить готовность объектов и провести мониторинг проблемных жилых домов и социальных объектов. Также поручаю максимально оказывать содействие представителям многоквартирных жилых домов (КСК, ОСИ, УК), поскольку они представляют интересы жителей. Коммунальные службы (МАЭК, КЖСА и др.), как субъекты, обеспечивающие теплоснабжением, обязаны предоставлять потребителям качественные услуги. В этой связи необходимо проверить готовность своих магистральных и разводящих сетей, так как вы отвечаете за подачу тепла до границы балансовой принадлежности. Подготовка к отопительному сезону  это общая задача, и слабое взаимодействие между всеми участниками процесса создает риски срыва его своевременного начала, - подчеркнул заместитель акимат Актау.

Напомним, зимой родители учеников средней школы №1 в 14 микрорайоне Актау были возмущены отсутствием отопления в классах. Из-за низкой температуры в помещениях дети были вынуждены обучаться в верхней одежде, а уроки были сокращены до 30 минут.

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