Коммунальные трудности выходного дня: на что жалуются жители Актау

Сегодня, 12 июля, в Telegram-чате акимата Мангистауской области жители Актау активно делятся своими жалобами. Редакция Lada.kz собрала ключевые вопросы, вызывающие наибольшее беспокойство у горожан в субботний день.

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Сегодня, 12 июля, жители Актау столкнулись сразу с двумя основными проблемами — перебоями в подаче воды и электроэнергии. Жалобы поступают из разных микрорайонов города.

Перебои с подачей воды

В Telegram-чате акимата Мангистауской области появилось множество сообщений от жителей, недовольных отсутствием питьевой и технической воды. Жалобы поступают из 2, 3, 11, 12, 27, 29 и 33 микрорайонов Актау.

Горожане обратились к редакции с просьбой выяснить у МАЭКа, всё ли энергоблоки предприятия находятся в исправном состоянии и работают ли в штатном режиме.

В пресс-службе МАЭКа пояснили, что перебои с водоснабжением не связаны с работой энергоблоков. Подача воды со стороны предприятия осуществляется без каких-либо ограничений.

Перебои с подачей электроэнергии

Также сегодня, 12 июля, жители 12, 13, 15, 17 и 23 микрорайонов сообщили об отсутствии электричества в домах.

Мы уже 16 часов без света. Все продукты испортились. Что там такое случилось, что проблему не могут устранить так долго? — пожаловалась жительница 17 микрорайона.

По словам горожан, перебои с подачей электроэнергии начались ещё с вечера предыдущего дня.

Жители «Грин Парка» без света, а значит — без еды и кипятка. Всё работает от электричества, — написал один из пользователей.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что произошло аварийное отключение. На месте работает выездная бригада, которая занимается устранением неисправности.