Как обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону в Актау

Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев заявил, что на сегодняшний день готовность соцобъектов и жилых домов к зиме остаётся неудовлетворительной, передает Lada.kz.

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В акимате Актау под председательством акима города Абилкаира Байпакова прошло рабочее совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону. В мероприятии приняли участие заместители акима, руководители профильных отделов, представители коммунальных служб, председатель городского общественного совета и депутаты маслихата.

Как сообщил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев, в рамках утверждённого плана мероприятий на 2025–2026 годы в Актау должны провести промывку и опрессовку систем отопления в социальных объектах и многоквартирных жилых домах, подключённых к центральной системе теплоснабжения.

Также он отметил, что состояние готовности к зиме на объектах социальной сферы и в жилом секторе пока не отвечает ожидаемому уровню.

До сентября текущего года все многоквартирные жилые дома и социальные объекты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Напомню, что в прошлом, 2024 году, в инженерных сетях города было зафиксировано 1030 аварий, что на 730 случаев меньше по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Все неполадки своевременно устранялись коммунальными службами, — отметил Бексултан Шалабаев.

По словам Бексултана Шалабаева, одной из ключевых проблем прошлого отопительного сезона стало низкое качество обслуживания социальных объектов.

Работы выполнялись частными подрядчиками, которые в силу ограниченных материальных и кадровых ресурсов не смогли должным образом справиться со своими обязательствами. В целях недопущения повторения подобных ситуаций в текущем году предложено передать обслуживание социальных учреждений государственному коммунальному предприятию «Каспий жылу, су арнасы». Планируется заключать договоры в соответствии с законодательством, с привлечением квалифицированных специалистов, а также внедрить на объектах автоматизированные системы управления отоплением, - отметил глава ЖКХ Актау.

Согласно информации акимата, в Актау насчитывается 1291 многоквартирный жилой дом. Из них 1096 зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, а оставшиеся 195 домов получают тепло от 21 автономной котельной.

Ранее замглавы Актау раскритиковал работу руководителей школ в отопительный сезон.