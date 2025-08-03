«Сплошные обещания»: жители отчаялись без воды в Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители дома №16 в 3А микрорайоне уже не первую неделю страдают от отключений воды из-за регулярных порывов на трубопроводе, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №16

Люди говорят, что ГКП «КЖСА» игнорирует их обращения и не информирует о перебоях, оставляя в неведении и без доступа к базовым потребностям.

Так, вчера утром, 2 августа, вода исчезла из кранов горожан без предупреждения. По словам людей, «КЖСА» опубликовало уведомление об отключении воды в домах№№ 23, 26, 27 и 30, а их дом в объявлении указан не был, хотя тоже попал под ограничение.

Более того, по словам жителей, место аварийных работ не было огорожено - и в один из таких моментов в яму провалился ребенок. Лишь после происшествия коммунальщики пообещали установить на месте работ ограждение. А воду людям дали только поздней ночью.

Сегодня утром, 3 августа, жильцы дома №16 вновь остались без воды. Никакого оповещения, по их словам, они вновь не получили.

Ни умыться, ни поесть, ни детей искупать - мы живем с помощью баклажек, которые покупаем. В семье по 2–3 ребенка, соленая вода с моря, баклажки - это реалии туристического города в 2025 году? Пусть власти приедут и увидят, как мы выживаем, - обращается жительница дома Сева Мусаева.

Также жители жалуются на то, что на месте аварии полдня нет рабочих и они не устраняют порыв.

Люди требуют, чтобы в ситуацию вмешались власти. Только за июль, как говорят жители, в микрорайоне произошло до 10 порывов.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в 14:00 на место выехал начальник смены. Порывы зафиксированы как на техническом, так и на питьевом водопроводах. В настоящее время ремонтные работы ведутся одновременно в двух точках. Завершить их и восстановить подачу воды планируется до 18:00 текущего дня.

Жители же утверждают, что рабочие прибыли лишь в 14:35 и только после огласки проблемы.