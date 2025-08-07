Суточный дефицит воды в Мангистау: названы цифры

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Дефицит питьевой воды летом на западе Казахстана составляет 53 тысячи кубометров в сутки. Данные предоставили в министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Ак Жайык» .

Фото: pixabay.com

По данным издания, всего в Атырауской и Мангистауской областях проживают порядка 1,5 млн человек. Регионы снабжаются питьевой водой за счет нескольких источников:

• магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак»;

• поверхностных источников;

• подземных источников;

• действующих опреснительных установок, включая «Каспий», МАЭК, ТОО «Алека», ТОО «Опреснительный завод «Актау».

При этом в ведомстве подчеркнули, что суточный дефицит питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях в летнее время составляет 30 тысяч кубических метров и 23 тысячи кубических метров соответственно.

Напомним, в апреле в ходе рабочего визита в Мангистаускую область Касым-Жомарт Токаев во время совещания обозначил главные «болевые точки» региона и дал ряд поручений.