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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

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Байрам Асабаев: В Актау уборкой снега занимаются восемь единиц спецтехники и 445 работников ТОО «Кала жолдары»

Центральные дороги и спуски в Актау посыпают смесью из песка и соли. В уборке дорог задействовано восемь единиц спецтехники и 445 рабочих. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Кала жолдары».

Фото предоставлено ТОО «Кала жолдары»
Для предотвращения гололеда спуски и центральные дороги Актау посыпают смесью из соли и песка. По словам работников ТОО «Кала жолдары», работы продолжаются.

- На дорогах ведутся усиленные работы. Все спуски: между 9 и 14, 14 и 15 микрорайонами, торговым центром «Ардагер» и 10 микрорайоном, перед гостиницей «Самал» засыпают смесью. На дорогах работают 445 человек. Ситуацию держим под контролем, - сказал Байрам Асабаев, заместитель директора ТОО «Кала жолдары».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистау разослал абонентам сотовой связи предупреждения о возможности образования гололеда. Спасатели сообщают, что из-за гололеда возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий и случаев травматизма среди населения.

По прогнозу синоптиков сегодня, 26 декабря, ожидается сильный туман.

Спасатели напоминают: в чрезвычайных случаях необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 (с сотового телефона звонок бесплатный).  


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Комментарии ( 1 )

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Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 10:40
C одной стороны жалко бедных работников ТОО «Кала жолдары» - всё вручную... другой стороны без работы не оказались.
А вообще дикость весь город убирать вручную в 21-ом веке ...
Ни одной подметально-уборочной машины, ни одного пескоразбрасывателя ...максимум это совок грейдера...
 
 

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