Байрам Асабаев: В Актау уборкой снега занимаются восемь единиц спецтехники и 445 работников ТОО «Кала жолдары»

Фото предоставлено ТОО «Кала жолдары»

Для предотвращения гололеда спуски и центральные дороги Актау посыпают смесью из соли и песка. По словам работников ТОО «Кала жолдары», работы продолжаются.



- На дорогах ведутся усиленные работы. Все спуски: между 9 и 14, 14 и 15 микрорайонами, торговым центром «Ардагер» и 10 микрорайоном, перед гостиницей «Самал» засыпают смесью. На дорогах работают 445 человек. Ситуацию держим под контролем, - сказал Байрам Асабаев, заместитель директора ТОО «Кала жолдары».



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистау разослал абонентам сотовой связи предупреждения о возможности образования гололеда. Спасатели сообщают, что из-за гололеда возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий и случаев травматизма среди населения.



По прогнозу синоптиков сегодня, 26 декабря, ожидается сильный туман.



Спасатели напоминают: в чрезвычайных случаях необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 (с сотового телефона звонок бесплатный).