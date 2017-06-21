В некоторых домах пятого микрорайона Актау на месяц отключили горячую воду

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По сообщению коммунального предприятия, отключение с 21 июня горячей воды в 5 микрорайоне связано с проведением планового ремонта теплотрассы от подвала дома №7 до торгового комплекса «Волна».



- Горячей воды не будет в жилых домах №№7,8,11,18,20,21,22, а также в таких объектах, как спортзал «Волна» и отделение АО «Казпочта». Подача горячей воды возобновится через месяц, 21 июля, - сообщает руководство ГКП «КЖСА».



ГКП «КЖСА» приносит жителям города извинения за временные неудобства.