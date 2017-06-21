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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 374

В некоторых домах пятого микрорайона Актау на месяц отключили горячую воду

Отключение с 21 июня подачи горячей воды в некоторые дома 5-го микрорайона связано с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылы, су арнасы».

Иллюстративное фото
По сообщению коммунального предприятия, отключение с 21 июня горячей воды в 5 микрорайоне связано с проведением планового ремонта теплотрассы от подвала дома №7 до торгового комплекса «Волна».

- Горячей воды не будет в жилых домах №№7,8,11,18,20,21,22, а также в таких объектах, как спортзал «Волна» и отделение АО «Казпочта». Подача горячей воды возобновится через месяц, 21 июля, - сообщает руководство ГКП «КЖСА».

ГКП «КЖСА» приносит жителям города извинения за временные неудобства.


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Комментарии ( 1 )

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Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:31
ау горячей воды с мая нет, как и в прошлом году, горячую в прошлом году дали только в октябре, черная и вонючая само собой, с мая купаюсь холодной, вонючей, ржавой технической, как там экспо, нормально все?
 
 

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