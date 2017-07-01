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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 06:10

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Жители Актау лидируют в списке должников по оплате электроэнергии

Более трех миллиардов тенге задолжали жители Мангистауской области ТОО «МАЭК Казатомпром» за потребление электроэнергии, из них почти 600 миллионов тенге составляет долг актаусцев. Руководство предприятия решило принять кардинальные меры — отключать подачу электричества в квартиры должников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото с сайта admiskitim.ru
Просроченная задолженность жителей Актау перед ТОО «МАЭК Казатомпром» составила 587 миллионов 713 тысяч тенге, на втором месте среди должников жанаозенцы. Их долг перед предприятием равен 343 миллионам 343 тысячам тенге. Замыкают тройку неплательщиков с самой большой задолженностью жители Каракиянского района - их суммарный долг составил 65 миллионов 978 тысяч тенге.

- Одной из главных проблем для предприятия сегодня является задолженность потребителей за энергоресурсы, образованная в течение последних лет. На 28 июня 2017 года сумма просроченной дебиторской задолженности составляет три миллиарда 163 миллиона 345 тысяч тенге. Из них почти два миллиарда тенге приходится на юридические лица, - рассказали в пресс-службе предприятия.

На совещании под председательством Суиндика Алдашева, первого заместителя акима Мангистауской области, руководителям акиматов районов и городов Мангистауской области, а также ТОО «МАЭК-Казатомпром» поручено активизировать работу по снижению растущих долгов за потребленные энергоресурсы, вплоть до отключения абонентов-должников от электросетей.

- В ТОО «МАЭК-Казатомпром» создана специальная бригада по выявлению должников и отключению подачи электрической энергии, - сказали в пресс-службе предприятия.


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Комментарии ( 1 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 08:53
ВСЕ!,должники живут в трёх этажных дворцах, и передвигаются на авто типа ланд крузер.
А!, на оплату электро энергии у них нет денег.. popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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