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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 785

Уркен Бисакаев: Котлован в 14 микрорайоне Актау будет засыпан

Неогороженный строительный котлован в 14 микрорайоне Актау, ранее принадлежавший частному лицу, возвращен в государственную собственность. Засыпкой котлована занимается коммунальное предприятие «Кала жолдары». Об этом сообщил заместитель акима Актау Уркен Бисакаев.

Фото из архива "Лады"
В рубрику «Народные новости» пользователь сайта lada.kz 4 июля прислал видео, на кадрах которого видно, как мусоровоз скидывает отходы в котлован недалеко от жилого комплекса «Изумрудный». Автор ролика пожаловался, что в центре города образовалась свалка и мусоровозы не первый год приезжают на участок и выбрасывают строительные отходы.



В городском акимате отметили, что данный земельный участок в этом году возвращен в государственную собственность.

- В прошлом году акимат начал процедуру изъятия земельного участка у землепользователя, которая в настоящий момент завершена, - сказал заместитель акима Актау Уркен Бисакаев.

По словам чиновника, котлован будет засыпан полностью. Эти работы выполняет коммунальное предприятие «Кала жолдары».

- Чтобы засыпать этот котлован, сотрудникам «Кала жолдары» дано поручение весь грунт, выходящий с территории города, направлять в 14 микрорайон. Объём работ очень большой. Специальных средств в бюджете на эти цели не предусмотрено. Касательно мусоровоза, снятого на видео горожанами, акимат выясняет, кому он принадлежит, и примет меры по недопущению подобных фактов. Сотрудникам «Кала жолдары» дали поручение вести патрулирование этой местности, - рассказал Уркен Бисакаев.

Напомним, жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован в 14 микрорайоне превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца этого земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.


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Комментарии ( 7 )

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Москит (Посетители) Сегодня, 15:57
Закопают ямку и потом на этом месте построят парочку коттеджей так чисто для своих,что бы ямку скрыть.
 
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Taise (Посетители) Сегодня, 15:11
strana.kz,
)))) о божее, через пару лет вечером, тогда лучше эти оперативные ответы не нужны раз так))
 
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  • Лесник
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:33
Судя по фото и видео...его реально засыпают...мусором, а должны грунтом beer2
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:31
Taise,
ну в том плане что читают все таки новости и ролики смотрят ) и отвечают
неее вечером не надо
Объём работ очень большой. Специальных средств в бюджете на эти цели не предусмотрено

через пару лет вечером посмотрите )
 
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Серый (Посетители) Сегодня, 14:24
Отличная новость!!! bravo
Давно надо было закопать этот вопрос..
 
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Taise (Посетители) Сегодня, 14:24
strana.kz,
В смысле оперативно? Неужели? вечером посмотрю так ли это!? И дорогу- асфальт там пора давно положить, когда это Акимат решит???
 
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  • Toryn
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:18
оперативно нынче работают ) к обеду уже все решили. че мы раньше не написали и автору ролика утрешнего надо было раньше выложить )))))
 
 

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