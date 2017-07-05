Уркен Бисакаев: Котлован в 14 микрорайоне Актау будет засыпан

Фото из архива "Лады"
В рубрику «Народные новости» пользователь сайта lada.kz 4 июля прислал видео, на кадрах которого видно, как мусоровоз скидывает отходы в котлован недалеко от жилого комплекса «Изумрудный». Автор ролика пожаловался, что в центре города образовалась свалка и мусоровозы не первый год приезжают на участок и выбрасывают строительные отходы.
В городском акимате отметили, что данный земельный участок в этом году возвращен в государственную собственность.
- В прошлом году акимат начал процедуру изъятия земельного участка у землепользователя, которая в настоящий момент завершена, - сказал заместитель акима Актау Уркен Бисакаев.
По словам чиновника, котлован будет засыпан полностью. Эти работы выполняет коммунальное предприятие «Кала жолдары».
- Чтобы засыпать этот котлован, сотрудникам «Кала жолдары» дано поручение весь грунт, выходящий с территории города, направлять в 14 микрорайон. Объём работ очень большой. Специальных средств в бюджете на эти цели не предусмотрено. Касательно мусоровоза, снятого на видео горожанами, акимат выясняет, кому он принадлежит, и примет меры по недопущению подобных фактов. Сотрудникам «Кала жолдары» дали поручение вести патрулирование этой местности, - рассказал Уркен Бисакаев.
Напомним, жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован в 14 микрорайоне превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца этого земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.
В городском акимате отметили, что данный земельный участок в этом году возвращен в государственную собственность.
- В прошлом году акимат начал процедуру изъятия земельного участка у землепользователя, которая в настоящий момент завершена, - сказал заместитель акима Актау Уркен Бисакаев.
По словам чиновника, котлован будет засыпан полностью. Эти работы выполняет коммунальное предприятие «Кала жолдары».
- Чтобы засыпать этот котлован, сотрудникам «Кала жолдары» дано поручение весь грунт, выходящий с территории города, направлять в 14 микрорайон. Объём работ очень большой. Специальных средств в бюджете на эти цели не предусмотрено. Касательно мусоровоза, снятого на видео горожанами, акимат выясняет, кому он принадлежит, и примет меры по недопущению подобных фактов. Сотрудникам «Кала жолдары» дали поручение вести патрулирование этой местности, - рассказал Уркен Бисакаев.
Напомним, жители Актау на протяжении двух лет жаловались, что котлован в 14 микрорайоне превратился в свалку. За невывезенный мусор полиция в 2016 году оштрафовала владельца этого земельного участка. Городские власти пообещали: если предприниматель не начнет строительство, земельный участок изымут в судебном порядке.