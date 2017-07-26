ТОО «Кала жолдары»: За выброс мусора в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность

Фото ТОО «Кала жолдары»
Автор фото призвал городской акимат, ПКСК и коммунальные службы обратить внимание на беспорядок.
- Стоит ужасный запах, невозможно выйти во двор с детьми. Куда смотрят соответствующие органы, примите меры, - пишет автор фотографий.
В ТОО «Кала жолдары» прокомментировали сообщение пользователя.
- По данному факту направлено соответствующее заявление в компетентный орган о принятии мер в отношении лиц, допустивших нарушение. Также направлены письма в вышестоящие государственные органы о выявленном нарушении и необходимости проведения профилактических мероприятий с жителями микрорайонов на предмет соблюдения порядка, - рассказали в ТОО «Кала жолдары».
В ТОО «Кала жолдары» отметили, что сотрудники предприятия осуществляют сбор крупногабаритного мусора систематически - при осмотре территории или по заявкам жителей.
- По указанному адресу работники ТОО «Кала жолдары» провели уборку, вывезли коммунальный мусор. Обращаем внимание на то, что дом №8 в 31 «А» микрорайоне сдан в эксплуатацию недавно. В связи с чем многие жильцы этого дома проводят капитальный ремонт в своих квартирах. Поэтому обращаемся ко всем жителям многоквартирных домов, проводящим ремонт в квартирах, в том числе к жильцам этого дома: просим вас крупногабаритный и строительный мусор складывать рядом с мусорным контейнером. При этом не забывать обязательно сообщать об этом диспетчеру ТОО «Кала жолдары». Работники нашей организации оперативно вывезут весь собранный мусор, - сообщили в ТОО «Қала жолдары».
Прием заявок на вывоз крупногабаритного мусора осуществляется диспетчером ежедневно с 8:30 до 18:00 по телефону: 60-36-18.
Администрация ТОО «Кала жолдары» предупреждает - за выброс бытового и строительного мусора в неустановленных местах жителям Актау грозит административная ответственность по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
- Во всех микрорайонах возле многоэтажных домов установлены контейнеры для сбора мусора. Сбором и вывозом коммунального мусора занимается другая организация. Между тем, при необходимости, к данному процессу подключаются и наши работники. В частности, при вывозе крупногабаритного мусора, брошенного рядом с контейнерами, - отметили в ТОО «Кала жолдары».
Фото пользователя Lada.kz
- Стоит ужасный запах, невозможно выйти во двор с детьми. Куда смотрят соответствующие органы, примите меры, - пишет автор фотографий.
В ТОО «Кала жолдары» прокомментировали сообщение пользователя.
- По данному факту направлено соответствующее заявление в компетентный орган о принятии мер в отношении лиц, допустивших нарушение. Также направлены письма в вышестоящие государственные органы о выявленном нарушении и необходимости проведения профилактических мероприятий с жителями микрорайонов на предмет соблюдения порядка, - рассказали в ТОО «Кала жолдары».
В ТОО «Кала жолдары» отметили, что сотрудники предприятия осуществляют сбор крупногабаритного мусора систематически - при осмотре территории или по заявкам жителей.
- По указанному адресу работники ТОО «Кала жолдары» провели уборку, вывезли коммунальный мусор. Обращаем внимание на то, что дом №8 в 31 «А» микрорайоне сдан в эксплуатацию недавно. В связи с чем многие жильцы этого дома проводят капитальный ремонт в своих квартирах. Поэтому обращаемся ко всем жителям многоквартирных домов, проводящим ремонт в квартирах, в том числе к жильцам этого дома: просим вас крупногабаритный и строительный мусор складывать рядом с мусорным контейнером. При этом не забывать обязательно сообщать об этом диспетчеру ТОО «Кала жолдары». Работники нашей организации оперативно вывезут весь собранный мусор, - сообщили в ТОО «Қала жолдары».
Прием заявок на вывоз крупногабаритного мусора осуществляется диспетчером ежедневно с 8:30 до 18:00 по телефону: 60-36-18.
Администрация ТОО «Кала жолдары» предупреждает - за выброс бытового и строительного мусора в неустановленных местах жителям Актау грозит административная ответственность по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
- Во всех микрорайонах возле многоэтажных домов установлены контейнеры для сбора мусора. Сбором и вывозом коммунального мусора занимается другая организация. Между тем, при необходимости, к данному процессу подключаются и наши работники. В частности, при вывозе крупногабаритного мусора, брошенного рядом с контейнерами, - отметили в ТОО «Кала жолдары».