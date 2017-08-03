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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 915

В ГКП «АУЭС» объяснили отключение электроэнергии в Актау большой нагрузкой на электрические сети

Отключение электроэнергии происходит из-за больших нагрузок на городские сети - в жару актаусцы включают в квартирах по два и более кондиционеров. Об этом рассказал Адилхан Кабдолгалиев, директор ГКП «АУЭС».

Фото Рашида Исмагилова
Отключение электроэнергии летом в Актау - явление привычное. В среду, 2 августа, несколько микрорайонов в нижней зоне города остались без электроэнергии на шесть часов. Подачу электричества, по словам руководства ГКП «АУЭС», отключили в связи с поломкой на основных сетях.

- Вчера произведено аварийное отключение электроэнергии из-за поломки. В настоящее время сети восстановлены. Сегодня подача энергии в 19 и 20 доме 12 микрорайона будет прекращена примерно на полчаса. Для того, чтобы переключить дома с запасной электросети на основную, - отметил Адилхан Кабдолгалиев.

В летнее время городские электросети, по словам руководителя коммунального предприятия, не справляются с чрезмерной нагрузкой.

- Мы ежегодно призываем горожан быть более экономными летом в плане расхода электроэнергии. Включать в квартирах только одну сплит-систему, а не все имеющиеся. Если люди сами будут более разумно и ответственно подходить к расходу электричества, перегрузок, а следовательно и поломок на основных сетях можно будет избежать, - сказал Адилхан Кабдолгалиев.


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Комментарии ( 9 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • кукла
  • machete2015
 57250 (Посетители) Сегодня, 13:40
Если я исправно оплачиваю и долгов нет, почему я должен сидеть без сплит и прочее дома оборудования...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • НЕТ
  • кукла
 machete2015 (Посетители) Сегодня, 13:36
Адилхан Кабдолгалиев вы не пробовали модернизировать сети?!? И не жаловаться на горожан таких беспечных!!! Сам то под кондером поди сидишь не выключаешь!!! Сколько лет трансформаторам и кабельным линиям 20,30 лет?!? А оплату вы берете стабильно и попробуй задержи оплату тут же летите кабанчиком свет резать!!! Куда деньги деёте за оплату эл.энергии?? Покупайте новое оборудование с запасом по мощности и ставти а не валите все на горожан!!!А то от СССР на халяву досталось все оборудование и вы жмете из них все соки!!! Да сто процентов если провести испытания трансформаторов больше половины уже отслужили свое по нормативам!!!
 
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  • akulina
  • mer
  • 57250
  • НЕТ
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:11
Отключение электроэнергии летом в Актау - явление привычное.

Для кого привычное? Я лично никак к этому безобразию привыкнуть не могу.
Мы ежегодно призываем горожан быть более экономными летом в плане расхода электроэнергии. Включать в квартирах только одну сплит-систему, а не все имеющиеся.

Это как и с возросшим количеством машин, заправляющихся газом: Нет газа- переходи на бензин. Нет бензина- катайся на пазике по маршруту.

Меняйте сети. Проблема не в нехватке энергии, а в нехватке мозгов в ваших черепных коробках, дорогие небожители. Пилите поменьше, вкладывайте бюджетные деньги по назначению. Именно вкладывайте, а не осваивайте. Иначе, рано или поздно, народ придет к вам.
 
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  • Aktauskii
  • Лесник
  • akulina
  • 57250
  • кукла
 Mishanya1985 (Посетители) Сегодня, 12:53
Цитата: Морской
Идите во власть! Может,измените что то...


Кто ж туда пустит???!!!! Им там совсем не нужны такие люди, которые за город будут переживать и тратить бюджет по назначению!
 
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  • Aktauskii
  • akulina
  • 0dyssey
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:49
Цитата: Морской
Идите во власть! Может,измените что то..

Ты имеешь представление, сколько стОит в баксах кресло акима города или области?
 
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  • Aktauskii
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  • Лесник
  • Юрий Спассков
  • mer
  • кукла
  • 0dyssey
 markus (Посетители) Сегодня, 12:46
Опять граждане виноваты... что же вы нас то просите,просите экономить бизнесс центры магазины кафешки,которых навтыкали на каждом углу с разрешения нашего доблесного акимата и которые стоят теперь полупустые. Давно уже известно что коммуникации не резиновые,но наш акимат растягивает их до предела,а страдает сами видите кто.
 
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  • Kito
 Морской (Посетители) Сегодня, 12:32
Цитата: НЕТ
Госпади, что за власть, совсем ума нет чтоли?

Идите во власть! Может,измените что то...
 
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  • rokkenjager
  • Mishanya1985
  • akulina
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:23
Цитата: НЕТ
Госпади, что за власть, совсем ума нет чтоли?

Во власти сейчас только проходимцы, заточенные на распил бюджета. От всего остального они далеки.
 
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 12:04
Одни и те же проблемы из года в год! Неужели нельзя заложить в бюджет сумму, и кинуть дополнительные линии , чтоб немного разгрузить старые . Ну что там изобретать велосипед? Госпади, что за власть, совсем ума нет чтоли?
 
 

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