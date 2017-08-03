В ГКП «АУЭС» объяснили отключение электроэнергии в Актау большой нагрузкой на электрические сети

Фото Рашида Исмагилова

Отключение электроэнергии летом в Актау - явление привычное. В среду, 2 августа, несколько микрорайонов в нижней зоне города остались без электроэнергии на шесть часов. Подачу электричества, по словам руководства ГКП «АУЭС», отключили в связи с поломкой на основных сетях.



- Вчера произведено аварийное отключение электроэнергии из-за поломки. В настоящее время сети восстановлены. Сегодня подача энергии в 19 и 20 доме 12 микрорайона будет прекращена примерно на полчаса. Для того, чтобы переключить дома с запасной электросети на основную, - отметил Адилхан Кабдолгалиев.



В летнее время городские электросети, по словам руководителя коммунального предприятия, не справляются с чрезмерной нагрузкой.



- Мы ежегодно призываем горожан быть более экономными летом в плане расхода электроэнергии. Включать в квартирах только одну сплит-систему, а не все имеющиеся. Если люди сами будут более разумно и ответственно подходить к расходу электричества, перегрузок, а следовательно и поломок на основных сетях можно будет избежать, - сказал Адилхан Кабдолгалиев.