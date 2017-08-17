Жители Актау пожаловались на скопление мусора у жилых домов

Жители Актау жалуются на скопление мусора в контейнерах у домов.- Выкидывать мусор уже некуда. К контейнерам невозможно подойти, все завалено пакетами. Иногда приезжает машина, контейнеры опустошает, но все, что лежит вокруг них, остается на месте. В такую жару смрад стоит. Об антисанитарии говорить лишнее, - рассказывают жители 26 микрорайона.Сергей Парфенов, директор ТОО «Caspiy Operating» отметил, что мусор вывозят по графику ежедневно.- Люди идут на работу к 9:00, когда мусоровозы еще не успели опорожнить контейнеры. Поэтому появляются такие фотографии. Мусор вывозится ежедневно, но к следующему утру контейнеры опять переполнены, - сказал Сергей Парфенов.По мнению директора ТОО «Caspiy Operating», ситуация с переполненными контейнерами наладится по завершению летнего сезона.- Сейчас многие делают в квартирах ремонты и выкидывают строительный мусор в контейнеры. Из-за этого места для бытового мусора не хватает, - считает Сергей Парфенов.