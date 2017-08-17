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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 123

Жители Актау пожаловались на скопление мусора у жилых домов

По мнению актаусцев, предприятие, отвечающее за вывоз бытового мусора, ненадлежаще выполняет работу. В ТОО «Caspiy Operating» отметили, что мусорные контейнеры опустошают вовремя.

Фото жителей Актау
Жители Актау жалуются на скопление мусора в контейнерах у домов.

Жители Актау пожаловались на скопление мусора у жилых домов


- Выкидывать мусор уже некуда. К контейнерам невозможно подойти, все завалено пакетами. Иногда приезжает машина, контейнеры опустошает, но все, что лежит вокруг них, остается на месте. В такую жару смрад стоит. Об антисанитарии говорить лишнее, - рассказывают жители 26 микрорайона.

Сергей Парфенов, директор ТОО «Caspiy Operating» отметил, что мусор вывозят по графику ежедневно.

Жители Актау пожаловались на скопление мусора у жилых домов


- Люди идут на работу к 9:00, когда мусоровозы еще не успели опорожнить контейнеры. Поэтому появляются такие фотографии. Мусор вывозится ежедневно, но к следующему утру контейнеры опять переполнены, - сказал Сергей Парфенов.

Жители Актау пожаловались на скопление мусора у жилых домов


По мнению директора ТОО «Caspiy Operating», ситуация с переполненными контейнерами наладится по завершению летнего сезона.

- Сейчас многие делают в квартирах ремонты и выкидывают строительный мусор в контейнеры. Из-за этого места для бытового мусора не хватает, - считает Сергей Парфенов.


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Комментарии ( 1 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 12:00
Сами свинячат,а потом жалуются.
В 5мкр у 8 дома 3 бака стоит полупустых,но весь мусор сваливают возле этих баков или вообще за бетонной стеной этих мусорок.

в 18 доме вообще,баки перенесли в другое место, а мусор люди все равно вываливали на старое место,за неделю там такая свалка собралась и вонь ужасная.
Неужели сложно донести до бака свой мусор???

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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